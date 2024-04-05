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"Зеленский подписал". Во Франции сделали шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 05.04.2024 (обновлено: 13:00 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/vsu-1938022971.html
"Зеленский подписал". Во Франции сделали шокирующее заявление о ВСУ
"Зеленский подписал". Во Франции сделали шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
"Зеленский подписал". Во Франции сделали шокирующее заявление о ВСУ
ВСУ испытывает острую нехватку солдат, в то время как в некоторых населенных пунктах остро не хватает мужчин, передает France 2. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:57
2024-04-05T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
каменка
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ испытывает острую нехватку солдат, в то время как в некоторых населенных пунктах остро не хватает мужчин, передает France 2."В условиях затянувшегося конфликта Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет &lt;…&gt; В некоторых селах уже не осталось мужчин, и женщины поддерживают работу заводов", — говорится в материале.В качестве примера приводится Каменка, где на улицах встречаются только женщины с детьми и пожилые люди.Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что помимо закона о нижней планке возраста для мобилизации президент подписал закон о создании "кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать электронные повестки. Также Зеленский ликвидировал статус "ограниченно годен". Парламентарий уточнил, что мужчины, которые получили эту категорию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938008750.html
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
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в мире, украина, франция, каменка, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Каменка, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины
"Зеленский подписал". Во Франции сделали шокирующее заявление о ВСУ

France 2: в некоторых селах Украины не осталось мужчин, а женщины идут на заводы

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ испытывает острую нехватку солдат, в то время как в некоторых населенных пунктах остро не хватает мужчин, передает France 2.
"В условиях затянувшегося конфликта Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет <…> В некоторых селах уже не осталось мужчин, и женщины поддерживают работу заводов", — говорится в материале.
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В качестве примера приводится Каменка, где на улицах встречаются только женщины с детьми и пожилые люди.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что помимо закона о нижней планке возраста для мобилизации президент подписал закон о создании "кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать электронные повестки. Также Зеленский ликвидировал статус "ограниченно годен". Парламентарий уточнил, что мужчины, которые получили эту категорию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКаменкаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы Украины
 
 
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