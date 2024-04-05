https://ria.ru/20240405/vsu-1937989464.html
От ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель
От ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель - РИА Новости, 05.04.2024
От ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель
От ударов Киева по российской территории с начала 2024 года погибли более 200 мирных жителей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:21
2024-04-05T11:21
2024-04-05T11:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
происшествия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
родион мирошник
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. От ударов Киева по российской территории с начала 2024 года погибли более 200 мирных жителей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Исходя из данных, собранных службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД, с 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранение получили 721 человек, убиты были 201 мирный житель", - сказал он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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От ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель
МИД: от ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель