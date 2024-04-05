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Украинские военные расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/vsu-1937979858.html
Украинские военные расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела
Украинские военные расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские военные расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела
Двое украинских военных на правом берегу Днепра расстреляли двоих своих сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку, спрятали убитых в лодке, оттолкнули ее от РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:45
2024-04-05T10:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 5 апр - РИА Новости. Двое украинских военных на правом берегу Днепра расстреляли двоих своих сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку, спрятали убитых в лодке, оттолкнули ее от берега и скрылись, следует из кадров, снятых российским разведывательным коптером, действовавшим над акваторией Днепра в Херсонской области, видео оказалось в распоряжении РИА Новости. "Наш разведывательный коптер, выполняя задачу над акваторией Днепра в Херсонской области зафиксировал неординарное событие в подразделении противника. Группа украинских военнослужащих из четырех человек приближалась к своему плавсредству на переднем крае. Непосредственно у лодки, между военными, предположительно, возник спор, в результате которого двое бойцов стоявших у воды расстреляли двух солдат находившихся дальше от берега. Затем тела убитых были погружены в лодку, а сама она была отшвартована от берега", - сообщил источник. Российские силовики полагают, что между украинскими военными мог возникнуть конфликт из-за нежелания половины группы десантироваться с правого берега Днепра на левый. Возможно, не пожелавшие переправляться на левый берег Днепра украинские военные расстреляли своих сослуживцев, заставлявших их отправляться в очередной самоубийственный десант. Ранее рядовые украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен ВС РФ, сообщали, что офицеры украинской армии периодически угрожают им расстрелом за нежелание идти в "мясные" штурмы и десанты, при этом нижние чины сообщают, что их убийство будет списано командованием на боевые потери.
https://ria.ru/20240217/vsu-1927978102.html
https://ria.ru/20240104/vsu-1919699745.html
херсонская область
днепр (река)
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Кадры расстрела украинскими военными своих сослуживцев на Днепре
Двое украинских военных на правом берегу Днепра расстреляли двоих своих сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку, спрятали убитых в лодке, оттолкнули ее от берега и скрылись, следует из кадров, снятых российским разведывательным коптером, действовавшим над акваторией Днепра в Херсонской области, видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
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херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины
Украинские военные расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела

ВСУ расстреляли двоих сослуживцев на правом берегу Днепра и спрятали тела

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 5 апр - РИА Новости. Двое украинских военных на правом берегу Днепра расстреляли двоих своих сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку, спрятали убитых в лодке, оттолкнули ее от берега и скрылись, следует из кадров, снятых российским разведывательным коптером, действовавшим над акваторией Днепра в Херсонской области, видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Наш разведывательный коптер, выполняя задачу над акваторией Днепра в Херсонской области зафиксировал неординарное событие в подразделении противника. Группа украинских военнослужащих из четырех человек приближалась к своему плавсредству на переднем крае. Непосредственно у лодки, между военными, предположительно, возник спор, в результате которого двое бойцов стоявших у воды расстреляли двух солдат находившихся дальше от берега. Затем тела убитых были погружены в лодку, а сама она была отшвартована от берега", - сообщил источник.
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Российские силовики полагают, что между украинскими военными мог возникнуть конфликт из-за нежелания половины группы десантироваться с правого берега Днепра на левый. Возможно, не пожелавшие переправляться на левый берег Днепра украинские военные расстреляли своих сослуживцев, заставлявших их отправляться в очередной самоубийственный десант.
Ранее рядовые украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен ВС РФ, сообщали, что офицеры украинской армии периодически угрожают им расстрелом за нежелание идти в "мясные" штурмы и десанты, при этом нижние чины сообщают, что их убийство будет списано командованием на боевые потери.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
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