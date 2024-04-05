https://ria.ru/20240405/voronezh-1937979185.html

В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО

В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 05.04.2024

В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО

Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:44

2024-04-05T10:44

2024-04-05T10:44

происшествия

воронеж

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следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону. Информация о том, что могилах участников СВО, похороненных на Лесном и Коминтерновском кладбищах Воронежа, были флаги ЛГБТ*, появилась в ряде местных Telegram-каналов днем в четверг, а затем ее стали распространять СМИ. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Лесном кладбище города Воронежа", - сообщило управление СК РФ по региону. В рамках процессуальной проверки следствие проведет комплекс проверочных мероприятий для "всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего". "По сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Коминтерновском кладбище следователями СК также организована доследственная проверка", - сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления. По данным мэрии Воронежа, на момент проверки захоронений сотрудниками городских служб, никаких флагов на могилах не было.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ru/20240311/pamyatnik-1932381662.html

https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html

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происшествия, воронеж, россия, лесной, следственный комитет россии (ск рф)