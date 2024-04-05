Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/voronezh-1937979185.html
В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО
В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 05.04.2024
В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО
Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:44
2024-04-05T10:44
происшествия
воронеж
россия
лесной
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону. Информация о том, что могилах участников СВО, похороненных на Лесном и Коминтерновском кладбищах Воронежа, были флаги ЛГБТ*, появилась в ряде местных Telegram-каналов днем в четверг, а затем ее стали распространять СМИ. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Лесном кладбище города Воронежа", - сообщило управление СК РФ по региону. В рамках процессуальной проверки следствие проведет комплекс проверочных мероприятий для "всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего". "По сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Коминтерновском кладбище следователями СК также организована доследственная проверка", - сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления. По данным мэрии Воронежа, на момент проверки захоронений сотрудниками городских служб, никаких флагов на могилах не было.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ru/20240311/pamyatnik-1932381662.html
https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html
воронеж
россия
лесной
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, лесной, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Лесной, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО

СК проверит информацию СМИ об осквернении могил участников СВО в Воронеже

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону.
Информация о том, что могилах участников СВО, похороненных на Лесном и Коминтерновском кладбищах Воронежа, были флаги ЛГБТ*, появилась в ряде местных Telegram-каналов днем в четверг, а затем ее стали распространять СМИ.
Советский воинский мемориал, оскверненный неизвестными в городе Пренцлау на северо-западе Германии
Вандалы осквернили мемориал советским воинам в немецком Пренцлау
11 марта, 21:09
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Лесном кладбище города Воронежа", - сообщило управление СК РФ по региону.
В рамках процессуальной проверки следствие проведет комплекс проверочных мероприятий для "всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего".
"По сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Коминтерновском кладбище следователями СК также организована доследственная проверка", - сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления.
По данным мэрии Воронежа, на момент проверки захоронений сотрудниками городских служб, никаких флагов на могилах не было.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь
18 марта, 17:28
 
ПроисшествияВоронежРоссияЛеснойСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала