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В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО
В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 05.04.2024
В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО
Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:44
2024-04-05T10:44
2024-04-05T10:44
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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону. Информация о том, что могилах участников СВО, похороненных на Лесном и Коминтерновском кладбищах Воронежа, были флаги ЛГБТ*, появилась в ряде местных Telegram-каналов днем в четверг, а затем ее стали распространять СМИ. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Лесном кладбище города Воронежа", - сообщило управление СК РФ по региону. В рамках процессуальной проверки следствие проведет комплекс проверочных мероприятий для "всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего". "По сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Коминтерновском кладбище следователями СК также организована доследственная проверка", - сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления. По данным мэрии Воронежа, на момент проверки захоронений сотрудниками городских служб, никаких флагов на могилах не было.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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происшествия, воронеж, россия, лесной, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Лесной, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО
СК проверит информацию СМИ об осквернении могил участников СВО в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости.
Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону
.
Информация о том, что могилах участников СВО, похороненных на Лесном и Коминтерновском кладбищах Воронежа, были флаги ЛГБТ*, появилась в ряде местных Telegram-каналов днем в четверг, а затем ее стали распространять СМИ.
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Лесном кладбище города Воронежа", - сообщило управление СК РФ по региону.
В рамках процессуальной проверки следствие проведет комплекс проверочных мероприятий для "всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего".
"По сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Коминтерновском кладбище следователями СК также организована доследственная проверка", - сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления.
По данным мэрии Воронежа, на момент проверки захоронений сотрудниками городских служб, никаких флагов на могилах не было.
* Экстремистская организация, запрещенная в России