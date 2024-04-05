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Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией - РИА Новости, 05.04.2024
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23:55 05.04.2024
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Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией
Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией - РИА Новости, 05.04.2024
Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией
Молдавия не планирует вводить визовый режим с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T23:55
2024-04-05T23:55
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КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Молдавия не планирует вводить визовый режим с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой. На рассмотрении у депутатов парламента Молдавии находится законопроект по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан государств СНГ. Ряд оппозиционных партий высказал опасение, что это может привести к введению видового режима с Россией и странами СНГ. "(Визовый режим с РФ - ред.) невозможен до тех пор, пока ни одна страна не денонсировала договор о свободном передвижении, таких рисков нет. По крайней мере, с нашей стороны таких планов нет", - заявил Попшой в эфире телеканала Exclusiv TV. Он отметил, что рассматриваемое соглашение бесполезно, поскольку его денонсировала и сама Россия. Вместо этого у Молдавии заключены двусторонние соглашения почти со всеми странами СНГ, за исключением Таджикистана и Киргизии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майя Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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россия, молдавия, снг, михай попшой, майя санду, дмитрий песков, москва, в мире
Россия, Молдавия, СНГ, Михай Попшой, Майя Санду, Дмитрий Песков, Москва, В мире
Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией

Глава МИД Попшой: Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Молдавия не планирует вводить визовый режим с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой.
На рассмотрении у депутатов парламента Молдавии находится законопроект по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан государств СНГ. Ряд оппозиционных партий высказал опасение, что это может привести к введению видового режима с Россией и странами СНГ.
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"(Визовый режим с РФ - ред.) невозможен до тех пор, пока ни одна страна не денонсировала договор о свободном передвижении, таких рисков нет. По крайней мере, с нашей стороны таких планов нет", - заявил Попшой в эфире телеканала Exclusiv TV.
Он отметил, что рассматриваемое соглашение бесполезно, поскольку его денонсировала и сама Россия. Вместо этого у Молдавии заключены двусторонние соглашения почти со всеми странами СНГ, за исключением Таджикистана и Киргизии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майя Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияСНГМихай ПопшойМайя СандуДмитрий ПесковМоскваВ мире
 
 
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