Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией
Глава МИД Попшой: Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Молдавия не планирует вводить визовый режим с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой.
На рассмотрении у депутатов парламента Молдавии находится законопроект по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан государств СНГ. Ряд оппозиционных партий высказал опасение, что это может привести к введению видового режима с Россией и странами СНГ.
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"(Визовый режим с РФ - ред.) невозможен до тех пор, пока ни одна страна не денонсировала договор о свободном передвижении, таких рисков нет. По крайней мере, с нашей стороны таких планов нет", - заявил Попшой в эфире телеканала Exclusiv TV.
Он отметил, что рассматриваемое соглашение бесполезно, поскольку его денонсировала и сама Россия. Вместо этого у Молдавии заключены двусторонние соглашения почти со всеми странами СНГ, за исключением Таджикистана и Киргизии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майя Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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