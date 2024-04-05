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Песков рассказал о периодичности Всемирного фестиваля молодежи

Песков рассказал о периодичности Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 05.04.2024

Песков рассказал о периодичности Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи будет проводиться раз в шесть лет, это рушение утверждено президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:56

2024-04-05T12:56

2024-04-05T13:52

россия

дмитрий песков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

ксения разуваева

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи будет проводиться раз в шесть лет, это рушение утверждено президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева сообщила, что Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в РФ раз в шесть лет."Да, это окончательное решение, которое было проработано между различными ведомствами, которое было собственно утверждено главой государства. Действительно раз в шесть лет будет проводиться фестиваль. Менее масштабные мероприятия также с определенной периодичностью будут проводиться по линии и в рамках общей программы по работе с молодежью", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024. По данным Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехали из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, проведя самый многонациональный хоровод дружбы, в нем прошли представители 73 национальностей из 150 стран.

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россия, дмитрий песков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, ксения разуваева, общество