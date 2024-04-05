В Венгрии открыли после ремонта третий советский воинский мемориал
В Шолте открылся после ремонта мемориал, где похоронены 99 советских воинов
Гвоздики. Архивное фото
ШОЛТ (Венгрия), 5 апр - РИА Новости. Советский воинский мемориал, где похоронены 99 военнослужащих, открылся после ремонта в городе Шолт в центральной Венгрии, в церемонии открытия приняли участие сотрудники посольства и глава местной администрации, передает корреспондент РИА Новости.
"Ремонт захоронения был выполнен посольством России в Венгрии в 2023 году. В братских могилах здесь покоится 99 человек. Это советские воины, погибшие в 1944-45 годах, а также два солдата, которые проходили службу в Венгрии и погибли в 1958 году. Представительство Минобороны по военно-мемориальной работе установило и увековечило на мемориальных плитах все 99 имен, большинство из них - впервые", - сказал руководитель представительства Шерали Мамасолиев.
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Военный и военно-воздушный атташе РФ Олег Смирнов в своей речи подчеркнул важность того, что удалось установить имена всех захороненных военных, и поблагодарил венгерские местные органы за содействие.
"Для нас большая радость и честь, что делегация такого высокого ранга посетила наш город для открытия после ремонта памятника советским героям. На Дунае шли жестокие бои, и теперь, когда памятник обновлен, можно гордиться тем, что все военные могут покоиться с миром", - сказал мэр города Шолт Иштван Немет, дед которого был настоятелем реформатского прихода и очевидцем захоронений во время и после войны.
В церемонии возложения цветов и венков приняли участие также сотрудники российского посольства, военного атташата, торгового представительства и руководитель венгерской фирмы, осуществлявшей ремонт.
Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведёт активную работу в рамках межправительственного соглашения. За последние годы были открыты после ремонта десятки советских воинских захоронений по всей Венгрии и осуществлены несколько перезахоронений новых обнаруженных останков на центральном кладбище Будапешта.
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