https://ria.ru/20240405/vdnkh-1938021627.html

На ВДНХ вновь открыли все входы на территорию

На ВДНХ вновь открыли все входы на территорию - РИА Новости, 05.04.2024

На ВДНХ вновь открыли все входы на территорию

Все входы на территорию Выставки достижений народного хозяйства открылись в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале ВДНХ. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:54

2024-04-05T12:54

2024-04-05T12:54

москва

безопасность

вднх

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Все входы на территорию Выставки достижений народного хозяйства открылись в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале ВДНХ. "Уважаемые гости ВДНХ. С 5 апреля для посетителей в круглосуточном режиме открылись все входы на территорию", - говорится в сообщении. В течение последних двух недель проход на территорию выставки был ограничен в целях усиления безопасности.

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, безопасность, вднх