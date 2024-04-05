В Китае раскрыли хитрую уловку Зеленского
Аналитик Лян: словами про переговоры Зеленский пытается давить на Запад
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года являются уловкой для оказания давления на Запад, заявил в беседе с Национальным радио Китая (CNR) военный эксперт Лян Юнчунь.
"В последнее время обстановка на украинском поле боя претерпела важные изменения <…> Сейчас американская помощь приостановилась, а европейская оказывается в ограниченных объемах. В одиночку Украине сложно поддерживать ситуацию на фронте. Так что просьба о мирных переговорах — это как вынужденная необходимость, вызванная неблагоприятной боевой обстановкой, так и скрытый призыв о помощи, ориентированный на Запад", — указал Лян.
Он отметил, что на данный момент растет разрыв в мощи между сторонами, вместе с тем расхождения в позициях Москвы и Киева слишком велики.
"Наконец, Соединенные Штаты не допустят переговоров. Текущий конфликт позволяет им ослаблять одновременно Россию и Европу, как они могут позволить Украине прекратить вооруженные действия?" — выразил мнение эксперт.
Ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Зеленского, заявил, что "мечтать не вредно".
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