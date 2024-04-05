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В Китае раскрыли хитрую уловку Зеленского

В Китае раскрыли хитрую уловку Зеленского - РИА Новости, 05.04.2024

В Китае раскрыли хитрую уловку Зеленского

Заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года являются уловкой для оказания давления на Запад, заявил в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:03

2024-04-05T02:03

2024-04-05T02:03

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года являются уловкой для оказания давления на Запад, заявил в беседе с Национальным радио Китая (CNR) военный эксперт Лян Юнчунь.По его мнению, для Украины с течением времени военная ситуация становится все менее благоприятной, а высказывания Зеленского имеют цель оказать давление на США и Европу в попытке получить новую помощь."В последнее время обстановка на украинском поле боя претерпела важные изменения <…> Сейчас американская помощь приостановилась, а европейская оказывается в ограниченных объемах. В одиночку Украине сложно поддерживать ситуацию на фронте. Так что просьба о мирных переговорах — это как вынужденная необходимость, вызванная неблагоприятной боевой обстановкой, так и скрытый призыв о помощи, ориентированный на Запад", — указал Лян.Он отметил, что на данный момент растет разрыв в мощи между сторонами, вместе с тем расхождения в позициях Москвы и Киева слишком велики."Наконец, Соединенные Штаты не допустят переговоров. Текущий конфликт позволяет им ослаблять одновременно Россию и Европу, как они могут позволить Украине прекратить вооруженные действия?" — выразил мнение эксперт.Ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Зеленского, заявил, что "мечтать не вредно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937862696.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937816861.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, сергей лавров, сша