https://ria.ru/20240405/ukraina-1938148995.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы прогремели в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:39
2024-04-05T21:39
2024-04-05T21:39
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". Ранее в пятницу "Страна" сообщала о взрывах в Одессе. "Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Воздушная тревога в регионе не объявлена. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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николаевская область, украина, одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Одесса, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
"Страна": в городе Очаков Николаевской области прогремели взрывы