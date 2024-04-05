На Украине хотят продать Maybach, якобы принадлежащий Медведчуку
На Украине выставят на торги Maybach и 20 часов, якобы принадлежащих Медведчуку
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) сообщило в пятницу, что приняло решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов, якобы принадлежащих бывшему лидеру запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку.
Украинский телеканал "Общественное" 20 марта сообщал, что АРМА выставило на продажу арестованную в Хорватии яхту Royal Romance, утверждалось, что она принадлежит Медведчуку.
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"АРМА на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, приняло решение о реализации имущества Медведчука: дорогостоящего автомобиля Maybach и коллекционных наручных часов в количестве 20 единиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Отмечается, что АРМА определит организатора аукциона по продаже имущества 25 апреля. До 19 апреля агентство принимает документы от юрлиц - потенциальных реализаторов Maybach и элитных часов. По новым правилам, все продажи арестованного имущества проводятся исключительно на "Prozzoro.Продажи".
Ранее Медведчук в интервью РИА Новости сообщил, что арестованная в Хорватии яхта принадлежала его жене Оксане Марченко и была продана в 2021 году некоему российскому бизнесмену.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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