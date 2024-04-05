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СМИ: кадровые перестановки на Украине не затронут премьера - РИА Новости, 05.04.2024
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16:46 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938090349.html
СМИ: кадровые перестановки на Украине не затронут премьера
СМИ: кадровые перестановки на Украине не затронут премьера - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: кадровые перестановки на Украине не затронут премьера
Кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в правительстве Украины, при этом, как утверждается, премьер-министру Денису Шмыгалю отставка не грозит, РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:46
2024-04-05T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в правительстве Украины, при этом, как утверждается, премьер-министру Денису Шмыгалю отставка не грозит, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции. "В украинских политических кругах обсуждаются возможные новые перестановки в эшелонах власти. На этот раз они должны затронуть кабинет министров. Источники "Страны" подтверждают обсуждение замен в ряде министерств, уточняя, что самому премьер-министру Денису Шмыгалю отставка по-прежнему не грозит", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как утверждает издание, в рамках "большой чистки" кадров, которая уже затронула офис Зеленского, обсуждаются потенциальные кандидаты как "на вылет", так и на "обновление должностей" в кабмине. Так, угроза увольнения возникла для Александра Кубракова, который занимает должность министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Вместе с ним может уйти Мустафа Найем, руководящий сейчас госагенством при указанном ведомстве. Во главе этого министерства может стать министр экономики Юлия Свириденко. Минэкономики, как считается, отойдет нынешнему министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига перейдет в МИД с прицелом на должность замминистра, а в перспективе - и на руководящую позицию, заменив нынешнего министра Дмитрия Кулебу. "По (министру юстиции Денису) Малюське тоже есть разговоры, что, мол, он засиделся", - приводит издание слова источника, утверждая, что в офисе Зеленского ему предлагали должность уволенного Андрея Смирнова, курировавшего юридическое направление. Но Малюська отказался и кресло ушло его бывшей заместительнице Ирине Мудрой. "Если коротко, то на Банковой (улица в Киеве, на которой находится офис Зеленского – ред.) хотят, чтобы в правительстве все были такими, как премьер Шмыгаль. Работай, не занимайся политикой и не говори ерунды. Тогда тебя заметят, похвалят или даже повысят. Кто это понял и осознал, нормально себя чувствует в нынешней "военной" системе власти. А кто не подпадает под указанные простые критерии, будут выпадать", - добавляет источник. Как утверждает "Страна", весь комплекс перестановок, как прогнозируется, может произойти в конце апреля. Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также советник - "уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки продиктованы оптимизацией штата. Кроме того, ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Депутат верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937852834.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
СМИ: кадровые перестановки на Украине не затронут премьера

"Страна": кадровые перестановки в Киеве затронут правительство, но не премьера

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в правительстве Украины, при этом, как утверждается, премьер-министру Денису Шмыгалю отставка не грозит, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.
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"В украинских политических кругах обсуждаются возможные новые перестановки в эшелонах власти. На этот раз они должны затронуть кабинет министров. Источники "Страны" подтверждают обсуждение замен в ряде министерств, уточняя, что самому премьер-министру Денису Шмыгалю отставка по-прежнему не грозит", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как утверждает издание, в рамках "большой чистки" кадров, которая уже затронула офис Зеленского, обсуждаются потенциальные кандидаты как "на вылет", так и на "обновление должностей" в кабмине. Так, угроза увольнения возникла для Александра Кубракова, который занимает должность министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Вместе с ним может уйти Мустафа Найем, руководящий сейчас госагенством при указанном ведомстве. Во главе этого министерства может стать министр экономики Юлия Свириденко.
Минэкономики, как считается, отойдет нынешнему министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига перейдет в МИД с прицелом на должность замминистра, а в перспективе - и на руководящую позицию, заменив нынешнего министра Дмитрия Кулебу.
"По (министру юстиции Денису) Малюське тоже есть разговоры, что, мол, он засиделся", - приводит издание слова источника, утверждая, что в офисе Зеленского ему предлагали должность уволенного Андрея Смирнова, курировавшего юридическое направление. Но Малюська отказался и кресло ушло его бывшей заместительнице Ирине Мудрой.
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"Если коротко, то на Банковой (улица в Киеве, на которой находится офис Зеленского – ред.) хотят, чтобы в правительстве все были такими, как премьер Шмыгаль. Работай, не занимайся политикой и не говори ерунды. Тогда тебя заметят, похвалят или даже повысят. Кто это понял и осознал, нормально себя чувствует в нынешней "военной" системе власти. А кто не подпадает под указанные простые критерии, будут выпадать", - добавляет источник.
Как утверждает "Страна", весь комплекс перестановок, как прогнозируется, может произойти в конце апреля.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также советник - "уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки продиктованы оптимизацией штата. Кроме того, ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Депутат верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
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