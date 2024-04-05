https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html

"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину

"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину - РИА Новости, 05.04.2024

"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину

В случае предоставления Украине американских кредитов она будет вынуждена выплачивать их как военные контрибуции, заявил управляющий редактор американского... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:41

2024-04-05T16:41

2024-04-05T20:54

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В случае предоставления Украине американских кредитов она будет вынуждена выплачивать их как военные контрибуции, заявил управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.В марте сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским назвал кредиты наиболее вероятным вариантом предоставления Киеву новой помощи от Вашингтона. Позднее политик добавил, что Украина сможет их вернуть, как только "встанет на ноги" благодаря экономическому потенциалу и полезным ископаемым в стране."Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины, как и все военные кредиты и контрибуции в истории", — заявил Руссо.Он также поставил под сомнение мысль о перспективах Киева, отметив, что при наличии такого потенциала украинская экономика показала бы результаты и до конфликта, но этого не происходило. В случае необходимости выплаты американских кредитов киевский режим, по словам автора статьи, столкнется с еще большими проблемами."Принуждение Украины к продолжению выплат сделает ее более слабой", — говорится в материале.Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестными.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240405/zelenskaya-1938127124.html

https://ria.ru/20240405/kiev-1938114056.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сша