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"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину - РИА Новости, 05.04.2024
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16:41 05.04.2024 (обновлено: 20:54 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html
"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину
"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину - РИА Новости, 05.04.2024
"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину
В случае предоставления Украине американских кредитов она будет вынуждена выплачивать их как военные контрибуции, заявил управляющий редактор американского... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:41
2024-04-05T20:54
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В случае предоставления Украине американских кредитов она будет вынуждена выплачивать их как военные контрибуции, заявил управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.В марте сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским назвал кредиты наиболее вероятным вариантом предоставления Киеву новой помощи от Вашингтона. Позднее политик добавил, что Украина сможет их вернуть, как только "встанет на ноги" благодаря экономическому потенциалу и полезным ископаемым в стране."Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины, как и все военные кредиты и контрибуции в истории", — заявил Руссо.Он также поставил под сомнение мысль о перспективах Киева, отметив, что при наличии такого потенциала украинская экономика показала бы результаты и до конфликта, но этого не происходило. В случае необходимости выплаты американских кредитов киевский режим, по словам автора статьи, столкнется с еще большими проблемами."Принуждение Украины к продолжению выплат сделает ее более слабой", — говорится в материале.Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестными.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240405/zelenskaya-1938127124.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, США
"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину

AC: Украине придется выплачивать кредиты США как военные контрибуции

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В случае предоставления Украине американских кредитов она будет вынуждена выплачивать их как военные контрибуции, заявил управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.
В марте сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским назвал кредиты наиболее вероятным вариантом предоставления Киеву новой помощи от Вашингтона. Позднее политик добавил, что Украина сможет их вернуть, как только "встанет на ноги" благодаря экономическому потенциалу и полезным ископаемым в стране.
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"Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины, как и все военные кредиты и контрибуции в истории", — заявил Руссо.
Он также поставил под сомнение мысль о перспективах Киева, отметив, что при наличии такого потенциала украинская экономика показала бы результаты и до конфликта, но этого не происходило. В случае необходимости выплаты американских кредитов киевский режим, по словам автора статьи, столкнется с еще большими проблемами.
«
"Принуждение Украины к продолжению выплат сделает ее более слабой", — говорится в материале.
Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестными.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
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