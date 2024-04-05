"Контрибуции": в США раскрыли, какое будущее ждет Украину
AC: Украине придется выплачивать кредиты США как военные контрибуции
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В случае предоставления Украине американских кредитов она будет вынуждена выплачивать их как военные контрибуции, заявил управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.
В марте сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским назвал кредиты наиболее вероятным вариантом предоставления Киеву новой помощи от Вашингтона. Позднее политик добавил, что Украина сможет их вернуть, как только "встанет на ноги" благодаря экономическому потенциалу и полезным ископаемым в стране.
"Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины, как и все военные кредиты и контрибуции в истории", — заявил Руссо.
Он также поставил под сомнение мысль о перспективах Киева, отметив, что при наличии такого потенциала украинская экономика показала бы результаты и до конфликта, но этого не происходило. В случае необходимости выплаты американских кредитов киевский режим, по словам автора статьи, столкнется с еще большими проблемами.
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"Принуждение Украины к продолжению выплат сделает ее более слабой", — говорится в материале.
Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестными.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.