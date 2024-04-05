Британия передала Украине медоборудование на два миллиона фунтов
Британия передала Украине медицинское оборудование на два миллиона фунтов
© AP Photo / Kirsty WigglesworthВеликобритания
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Великобритания передала Украине медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов стерлингов, говорится в заявлении британского минздрава, опубликованного в пятницу на сайте правительства страны.
"Правительство Великобритании пожертвовало Украине спасительное медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов, включающее аппараты искусственной вентиляции легких, помпы и мониторы", - сказано в документе.
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В новый пакет помощи также вошли кислородные концентраторы и увлажнители с подогревом, сообщает министерство. Отмечается, что поставленное медоборудование обеспечит работу до 60 коек в отделении интенсивной терапии.
При этом военная поддержка Украины со стороны Британии в разы превышает расходы на гуманитарную помощь. С февраля 2022 года британское правительство выделило на это 4,6 миллиарда фунтов стерлингов и пообещало предоставить ещё 2,5 миллиарда на 2024-2025 финансовый год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.