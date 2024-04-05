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Британия передала Украине медоборудование на два миллиона фунтов - РИА Новости, 05.04.2024
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14:16 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938047710.html
Британия передала Украине медоборудование на два миллиона фунтов
Британия передала Украине медоборудование на два миллиона фунтов - РИА Новости, 05.04.2024
Британия передала Украине медоборудование на два миллиона фунтов
Великобритания передала Украине медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов стерлингов, говорится в заявлении британского минздрава,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:16
2024-04-05T14:16
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Великобритания передала Украине медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов стерлингов, говорится в заявлении британского минздрава, опубликованного в пятницу на сайте правительства страны. "Правительство Великобритании пожертвовало Украине спасительное медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов, включающее аппараты искусственной вентиляции легких, помпы и мониторы", - сказано в документе. В новый пакет помощи также вошли кислородные концентраторы и увлажнители с подогревом, сообщает министерство. Отмечается, что поставленное медоборудование обеспечит работу до 60 коек в отделении интенсивной терапии. С начала конфликта на Украине Лондон предоставил Киеву гуманитарную помощь на сумму в 357 миллионов фунтов стерлингов, сказано в документе. При этом военная поддержка Украины со стороны Британии в разы превышает расходы на гуманитарную помощь. С февраля 2022 года британское правительство выделило на это 4,6 миллиарда фунтов стерлингов и пообещало предоставить ещё 2,5 миллиарда на 2024-2025 финансовый год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
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в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Британия передала Украине медоборудование на два миллиона фунтов

Британия передала Украине медицинское оборудование на два миллиона фунтов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Великобритания передала Украине медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов стерлингов, говорится в заявлении британского минздрава, опубликованного в пятницу на сайте правительства страны.
"Правительство Великобритании пожертвовало Украине спасительное медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов, включающее аппараты искусственной вентиляции легких, помпы и мониторы", - сказано в документе.
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В новый пакет помощи также вошли кислородные концентраторы и увлажнители с подогревом, сообщает министерство. Отмечается, что поставленное медоборудование обеспечит работу до 60 коек в отделении интенсивной терапии.
С начала конфликта на Украине Лондон предоставил Киеву гуманитарную помощь на сумму в 357 миллионов фунтов стерлингов, сказано в документе.
При этом военная поддержка Украины со стороны Британии в разы превышает расходы на гуманитарную помощь. С февраля 2022 года британское правительство выделило на это 4,6 миллиарда фунтов стерлингов и пообещало предоставить ещё 2,5 миллиарда на 2024-2025 финансовый год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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