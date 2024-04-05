https://ria.ru/20240405/ukraina-1938037054.html

В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине

В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 05.04.2024

В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине

Действия по размещению регулярных войск НАТО на территории Украины под предлогом отправки миссии является очередным шагом Запада в эскалации конфликта, заявил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:42

2024-04-05T13:42

2024-04-05T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

польша

александр волошин

радослав сикорский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Действия по размещению регулярных войск НАТО на территории Украины под предлогом отправки миссии является очередным шагом Запада в эскалации конфликта, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, НАТО заявляет, что не принимает участия в военных действиях, но их дела говорят об обратном. "Об участии альянса в военных действиях известно давно — не только в плане поставок вооружения украинской стороне, но и о присутствии наемников и инструкторов. Сегодняшнее заявление может стать оправданием для расширения военного присутствия вблизи границ России", — сказал сенатор, комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. Волошин добавил, что вступление вооруженных сил коалиции в прямое столкновение с российской армией однозначно повлечет дополнительные угрозы для международной безопасности. "Безусловно, НАТО опасается прямого конфликта с Россией, поскольку их запасы вооружений не бесконечны и уже во многом израсходованы Украиной, в том числе на бомбежки мирных городов", — заявил Волошин. Радослав Сикорский, говоря о создании миссии, отметил, что отправка сил не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт. Речь якобы идет о том, что члены альянса будут использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины.

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937935273.html

украина

донецкая народная республика

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, польша, александр волошин, радослав сикорский, нато