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В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 05.04.2024 (обновлено: 15:00 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938037054.html
В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине
В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине
Действия по размещению регулярных войск НАТО на территории Украины под предлогом отправки миссии является очередным шагом Запада в эскалации конфликта, заявил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:42
2024-04-05T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
польша
александр волошин
радослав сикорский
нато
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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Действия по размещению регулярных войск НАТО на территории Украины под предлогом отправки миссии является очередным шагом Запада в эскалации конфликта, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, НАТО заявляет, что не принимает участия в военных действиях, но их дела говорят об обратном. "Об участии альянса в военных действиях известно давно — не только в плане поставок вооружения украинской стороне, но и о присутствии наемников и инструкторов. Сегодняшнее заявление может стать оправданием для расширения военного присутствия вблизи границ России", — сказал сенатор, комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. Волошин добавил, что вступление вооруженных сил коалиции в прямое столкновение с российской армией однозначно повлечет дополнительные угрозы для международной безопасности. "Безусловно, НАТО опасается прямого конфликта с Россией, поскольку их запасы вооружений не бесконечны и уже во многом израсходованы Украиной, в том числе на бомбежки мирных городов", — заявил Волошин. Радослав Сикорский, говоря о создании миссии, отметил, что отправка сил не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт. Речь якобы идет о том, что члены альянса будут использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины.
https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937935273.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, польша, александр волошин, радослав сикорский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Польша, Александр Волошин, Радослав Сикорский, НАТО
В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине

Волошин: миссия НАТО на Украине нужна для оправдания присутствия у границ России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Действия по размещению регулярных войск НАТО на территории Украины под предлогом отправки миссии является очередным шагом Запада в эскалации конфликта, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
По его словам, НАТО заявляет, что не принимает участия в военных действиях, но их дела говорят об обратном.
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"Об участии альянса в военных действиях известно давно — не только в плане поставок вооружения украинской стороне, но и о присутствии наемников и инструкторов. Сегодняшнее заявление может стать оправданием для расширения военного присутствия вблизи границ России", — сказал сенатор, комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании странами НАТО совместной миссии на Украине.
Волошин добавил, что вступление вооруженных сил коалиции в прямое столкновение с российской армией однозначно повлечет дополнительные угрозы для международной безопасности. "Безусловно, НАТО опасается прямого конфликта с Россией, поскольку их запасы вооружений не бесконечны и уже во многом израсходованы Украиной, в том числе на бомбежки мирных городов", — заявил Волошин.
Радослав Сикорский, говоря о создании миссии, отметил, что отправка сил не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт. Речь якобы идет о том, что члены альянса будут использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПольшаАлександр ВолошинРадослав СикорскийНАТО
 
 
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