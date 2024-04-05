https://ria.ru/20240405/ukraina-1938037054.html
В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине
В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 05.04.2024
В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине
Действия по размещению регулярных войск НАТО на территории Украины под предлогом отправки миссии является очередным шагом Запада в эскалации конфликта, заявил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:42
2024-04-05T13:42
2024-04-05T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
польша
александр волошин
радослав сикорский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Действия по размещению регулярных войск НАТО на территории Украины под предлогом отправки миссии является очередным шагом Запада в эскалации конфликта, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, НАТО заявляет, что не принимает участия в военных действиях, но их дела говорят об обратном. "Об участии альянса в военных действиях известно давно — не только в плане поставок вооружения украинской стороне, но и о присутствии наемников и инструкторов. Сегодняшнее заявление может стать оправданием для расширения военного присутствия вблизи границ России", — сказал сенатор, комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. Волошин добавил, что вступление вооруженных сил коалиции в прямое столкновение с российской армией однозначно повлечет дополнительные угрозы для международной безопасности. "Безусловно, НАТО опасается прямого конфликта с Россией, поскольку их запасы вооружений не бесконечны и уже во многом израсходованы Украиной, в том числе на бомбежки мирных городов", — заявил Волошин. Радослав Сикорский, говоря о создании миссии, отметил, что отправка сил не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт. Речь якобы идет о том, что члены альянса будут использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины.
https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937935273.html
украина
донецкая народная республика
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, польша, александр волошин, радослав сикорский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Польша, Александр Волошин, Радослав Сикорский, НАТО
В Совфеде рассказали о причине размещения войск НАТО на Украине
Волошин: миссия НАТО на Украине нужна для оправдания присутствия у границ России