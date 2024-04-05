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"Нам не нужно". Шмыгаль неожиданно высказался о мобилизации - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 05.04.2024 (обновлено: 13:43 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938036880.html
"Нам не нужно". Шмыгаль неожиданно высказался о мобилизации
"Нам не нужно". Шмыгаль неожиданно высказался о мобилизации - РИА Новости, 05.04.2024
"Нам не нужно". Шмыгаль неожиданно высказался о мобилизации
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью эстонскому каналу ERR, что мобилизация в стране будет "мягче", чем планировалось. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:41
2024-04-05T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью эстонскому каналу ERR, что мобилизация в стране будет "мягче", чем планировалось. "Мы заменили главнокомандующего, он провел некоторый аудит в вооруженных силах, они начали ротации на линии фронта,... и мы понимаем, что нам не нужно так много военных в данный момент, поэтому мобилизация гораздо-гораздо тише, мягче", — заявил Шмыгаль, комментируя слова журналиста о том, что ранее на Украине озвучивалась цифра в 500 тысяч человек. Он также выразил уверенность в том, что в этом году Украина выполнит все задачи по мобилизации. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что после пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек теперь значительно уменьшен, не уточнив при этом, насколько. При этом Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240329/mobilizatsiya-1936591548.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Нам не нужно". Шмыгаль неожиданно высказался о мобилизации

Шмыгаль: мобилизация на Украине будет гораздо тише, мягче, чем планировалось

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью эстонскому каналу ERR, что мобилизация в стране будет "мягче", чем планировалось.
"Мы заменили главнокомандующего, он провел некоторый аудит в вооруженных силах, они начали ротации на линии фронта,... и мы понимаем, что нам не нужно так много военных в данный момент, поэтому мобилизация гораздо-гораздо тише, мягче", — заявил Шмыгаль, комментируя слова журналиста о том, что ранее на Украине озвучивалась цифра в 500 тысяч человек.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Запрос на мобилизацию на Украине сильно уменьшился, заявил главком ВСУ
29 марта, 11:56
Он также выразил уверенность в том, что в этом году Украина выполнит все задачи по мобилизации.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что после пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек теперь значительно уменьшен, не уточнив при этом, насколько. При этом Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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