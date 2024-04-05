https://ria.ru/20240405/ukraina-1938030668.html

Украина получит ударные дроны с высоким радиусом действия, пишут СМИ

Украина получит ударные дроны с высоким радиусом действия, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

Украина получит ударные дроны с высоким радиусом действия, пишут СМИ

Украина получит в распоряжение и построит самостоятельно БПЛА, способные наносить удары по целям, расположенным в более чем двух тысячах километров, утверждает... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:20

2024-04-05T13:20

2024-04-05T20:34

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БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. Украина получит в распоряжение и построит самостоятельно БПЛА, способные наносить удары по целям, расположенным в более чем двух тысячах километров, утверждает издание Bild со ссылкой на собственные источники. "В отсутствие ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на беспилотную войну. <...> В этом году десять производителей поставят вооруженные беспилотники, способные летать на расстояние до 2500 километров", — пишет издание. Также Bild утверждает, что конструкторское бюро "Луч" в Киеве разработало новый ударно-разведывательный беспилотник "Сокол-300", который якобы может достигать дальности полета в 3300 километров и нести нагрузку до 300 килограммов. В недавних атаках на предприятия в Елабуге и Нижнекамске были использованы дроны UJ-22 Airborne украинского производства, чьи показатели ранее не позволяли достичь такой дальности, пишет Bild и делает вывод, что их, вероятнее всего, снабдили дополнительным топливным баком. Ранее власти Татарстана сообщили, что утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не был нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", среди пострадавших студентов — граждане девяти стран. В Нижнекамске произошла атака по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что киевский режим "продолжает свою агрессивную террористическую политику" и что соответствующие российские службы предпринимают дополнительные меры по обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937291432.html

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

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в мире, елабуга, нижнекамск, украина, россия