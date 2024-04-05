https://ria.ru/20240405/ukraina-1938003376.html

Украина утратила компетенции в ВПК после разрыва с Россией, считает эксперт

Украина утратила компетенции в ВПК после разрыва с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 05.04.2024

Украина утратила компетенции в ВПК после разрыва с Россией, считает эксперт

Разорвав отношения с Россией, Украина утратила советские компетенции в разработке вооружений, в том числе бронетехники, проекты наподобие "Азовца" являются не... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:53

2024-04-05T11:53

2024-04-05T11:53

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

вооруженные силы украины

игорь коротченко

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Разорвав отношения с Россией, Украина утратила советские компетенции в разработке вооружений, в том числе бронетехники, проекты наподобие "Азовца" являются не более чем поделками, которые делаются "на коленке" и не представляют ценности в бою, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Так он прокомментировал сообщение о том, что российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую скандально известную бронемашину "Азовец" украинского националистического полка "Азов"*."Разорвав отношения с Россией, Украина потеряла ключевые компетенции в оборонке, потому что предприятия и КБ военно-промышленного комплекса этой страны были частью большой советской кооперации. Если после распада СССР Москва смогла восстановить те кластеры производства и конструкторских решений, которые остались за рубежом, то Киев столкнулся с существенными проблемами при выполнении оборонных программ и в разработке перспективных вооружений", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что разработка бронетанковой техники любого класса осуществляется профильными предприятиями промышленности, которые имеют соответствующие компетенции, опыт и историческую преемственность, а не "на коленке", как в случае с "Азовцем". "Бронеплатформа "Азовец" является изделием кустарного производства украинских самоделкиных из числа националистов, по определению претендовать на какое-то эффективное применение в бою эта машина не могла", - подчеркнул собеседник агентства. ВПК Украины обескровленКоротченко напомнил, что весь постсоветский период Киев продавал за рубеж запасы оружия советского производства, которые хранились на складах мобилизационного развертывания в Киевском, Одесском, Прикарпатском военных округах и были предназначены в свое время для формирования резервных общевойсковых и танковых армий вооруженных сил СССР в случае большой войны с НАТО в Европе. Собственные разработки вели в Украине по ограниченной номенклатуре вооружений и были завершены только благодаря активной помощи Запада. "Собственно, все изделия, которые Украина применяет сегодня, можно отнести даже не к собственным разработкам, а к вооружениям, которые воспроизводили с какими-то улучшениями тактико-технических характеристик еще советские образцы оружия, они были опять же запущены уже только при активной помощи Запада", - пояснил аналитик. По его словам, сегодня украинский ВПК фактически "обескровлен". Ещё одним фактором невозможности полноценно функционировать местной оборонке являются удары, которые ВС РФ наносят в ходе спецоперации по украинским военно-промышленным мощностям. "В рамках специальной военной операции российская армия уничтожает все выявленные центры и объекты, где Украина могла вести как выпуск каких-то образцов вооружений, так и осуществлять их ремонт. В настоящее время мы можем сказать, что с точки зрения функционирования украинского военно-промышленного комплекса он полностью обескровлен", - подчеркнул Коротченко. В то же время аналитик отметил опасность применяемых сегодня ВСУ дронов и безэкипажных катеров. "При западной помощи украинским войскам поступают образцы беспилотников и безакипажных катеров. При участии западных специалистов Украина осуществляет соответствующие удары террористического характера с применением этого класса оружия. Однако самостоятельно сегодня разрабатывать, тем более производить практически всю номенклатуру вооружения Украина уже просто не в состоянии", - резюмировал собеседник агентства. Скандальный "Азовец"По данным украинских СМИ, "Азовец" был разработан в 2015 году как "танк для ведения боя в условиях города" или "высокозащищенная тяжелая универсальная гусеничная платформа". Одну единицу "Азовца" оценили в 5 миллионов долларов. Бронемашину собирали на территории тренировочной базы "Азова"* в цехах киевского завода АТЕК. В 2016 году сообщалось, что "Азовец" подготовлен к испытаниям, а позже их остановили, так как выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили обычные камеры от домофонов. Военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело. Вскоре единственный экземпляр "Азовца" был похищен у разработчиков в Киеве, и предполагалось, что его угнали боевики "Азова"* и спрятали на своей базе. Как рассказал РИА Новости российский военный с позывным "Десна", на данной платформе нет ни одного стандартного прибора наблюдения, таких как триплексы. Вместо триплексов – камеры от обычного домофона.* Запрещенная в России террористическая организация

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https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937846316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, украина, россия, вооруженные силы украины, игорь коротченко