https://ria.ru/20240405/ukraina-1937993777.html
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний - РИА Новости, 05.04.2024
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
Украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), арестованных на счетах... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:32
2024-04-05T11:32
2024-04-05T15:07
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), арестованных на счетах компаний, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане России, сообщает Госбюро расследований Украины. "Сотрудники Госбюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что ранее Печерский районный суд Киева арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших на Украине торговлю химическими продуктами, доходы от деятельности которых направлялись в Россию. В связи с чем было открыто уголовное дело по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". О каких компаниях идет речь, в Госбюро не указывают.
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в мире, россия, украина
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
Украинское агентство получило арестованные российские 588 тысяч долларов
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), арестованных на счетах компаний, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане России, сообщает Госбюро расследований Украины.
"Сотрудники Госбюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что ранее Печерский районный суд Киева арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших на Украине торговлю химическими продуктами, доходы от деятельности которых направлялись в Россию. В связи с чем было открыто уголовное дело по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". О каких компаниях идет речь, в Госбюро не указывают.