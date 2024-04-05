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На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний - РИА Новости, 05.04.2024
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11:32 05.04.2024 (обновлено: 15:07 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937993777.html
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний - РИА Новости, 05.04.2024
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
Украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), арестованных на счетах... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:32
2024-04-05T15:07
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), арестованных на счетах компаний, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане России, сообщает Госбюро расследований Украины. "Сотрудники Госбюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что ранее Печерский районный суд Киева арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших на Украине торговлю химическими продуктами, доходы от деятельности которых направлялись в Россию. В связи с чем было открыто уголовное дело по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". О каких компаниях идет речь, в Госбюро не указывают.
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний

Украинское агентство получило арестованные российские 588 тысяч долларов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), арестованных на счетах компаний, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане России, сообщает Госбюро расследований Украины.
"Сотрудники Госбюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Отмечается, что ранее Печерский районный суд Киева арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших на Украине торговлю химическими продуктами, доходы от деятельности которых направлялись в Россию. В связи с чем было открыто уголовное дело по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". О каких компаниях идет речь, в Госбюро не указывают.
 
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