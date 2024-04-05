https://ria.ru/20240405/ukraina-1937991372.html
ЕС и США подтвердили намерение продолжать поддержку Украины
ЕС и США подтвердили намерение продолжать поддержку Украины - РИА Новости, 05.04.2024
ЕС и США подтвердили намерение продолжать поддержку Украины
ЕС и США в ходе шестого министерского заседания Совета по торговле и технологиям, которая прошла в Бельгии, подтвердили общее намерение продолжать долгосрочную... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:28
2024-04-05T11:28
2024-04-05T11:28
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. ЕС и США в ходе шестого министерского заседания Совета по торговле и технологиям, которая прошла в Бельгии, подтвердили общее намерение продолжать долгосрочную поддержку Украины, следует и совместного заявления по итогам заседания. "ЕС и США остаются непоколебимыми в своем намерении продолжать долгосрочную политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины", - указывается в документе. Встреча прошла в бельгийском городе Левен с участием госсекретаря Энтони Блинкена, а также вице-президентов Еврокомиссии Маргарет Вестагер и Валдиса Домбровскиса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, маргарет вестагер, валдис домбровскис, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Маргарет Вестагер, Валдис Домбровскис, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
ЕС и США подтвердили намерение продолжать поддержку Украины
ЕС и США подтвердили намерение продолжать долгосрочную поддержку Украины