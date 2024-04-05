https://ria.ru/20240405/ukraina-1937972205.html

Экс-постпред США при НАТО сделал неутешительный прогноз об Украине

Экс-постпред США при НАТО сделал неутешительный прогноз об Украине - РИА Новости, 05.04.2024

Экс-постпред США при НАТО сделал неутешительный прогноз об Украине

Положение Украины в ближайшее время не улучшится, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер газете New York Times. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:29

2024-04-05T10:29

2024-04-05T10:29

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

иво даалдер

уильям бернс

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Положение Украины в ближайшее время не улучшится, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер газете New York Times. "Предыдущие два месяца не были благоприятными для Украины, и в ближайшем будущем лучше не станет", - приводит газета слова Даалдера. Он признал, что в период между сегодняшним днем и началом саммита НАТО в июле ситуация на поле боя для Украины может стать намного хуже. "Тогда настоящим вопросом будет "Как мы гарантируем, что Россия не победит?" - добавил бывший постпред. Как отмечает газета, перспектива поражения Украины становится более реальной на фоне отсутствия помощи со стороны США. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html

https://ria.ru/20240303/peregovory-1930852518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, иво даалдер, уильям бернс, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, в мире