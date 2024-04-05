https://ria.ru/20240405/ukraina-1937970843.html

В США выступили против перехода группы по Украине к НАТО, пишут СМИ

В США выступили против перехода группы по Украине к НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

В США выступили против перехода группы по Украине к НАТО, пишут СМИ

США выступают против перехода контактной группы помощи Украине под управление НАТО, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:24

2024-04-05T10:24

2024-04-05T10:24

в мире

сша

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дональд трамп

иво даалдер

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США выступают против перехода контактной группы помощи Украине под управление НАТО, сообщает газета New York Times. Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран, в том числе не являющихся членами альянса. В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. По информации издания, против инициативы по передаче НАТО полномочий координатора поставок выступили Венгрия и другие неназванные союзники США по альянсу. Возражения связаны с обеспокоенностью тем, что из-за перехода контактной группы под управление альянса он может в большей степени оказаться втянутым в конфликт на Украине. "Против него (предложения) также выступают США", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240209/postavki-1926495268.html

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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, иво даалдер, нато