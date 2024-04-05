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В США выступили против перехода группы по Украине к НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937970843.html
В США выступили против перехода группы по Украине к НАТО, пишут СМИ
В США выступили против перехода группы по Украине к НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
В США выступили против перехода группы по Украине к НАТО, пишут СМИ
США выступают против перехода контактной группы помощи Украине под управление НАТО, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:24
2024-04-05T10:24
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
иво даалдер
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США выступают против перехода контактной группы помощи Украине под управление НАТО, сообщает газета New York Times. Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран, в том числе не являющихся членами альянса. В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. По информации издания, против инициативы по передаче НАТО полномочий координатора поставок выступили Венгрия и другие неназванные союзники США по альянсу. Возражения связаны с обеспокоенностью тем, что из-за перехода контактной группы под управление альянса он может в большей степени оказаться втянутым в конфликт на Украине. "Против него (предложения) также выступают США", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, иво даалдер, нато
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Иво Даалдер, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В США выступили против перехода группы по Украине к НАТО, пишут СМИ

NYT: США выступают против перехода контактной группы по Украине под эгиду НАТО

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США выступают против перехода контактной группы помощи Украине под управление НАТО, сообщает газета New York Times.
Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран, в том числе не являющихся членами альянса. В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.
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По информации издания, против инициативы по передаче НАТО полномочий координатора поставок выступили Венгрия и другие неназванные союзники США по альянсу. Возражения связаны с обеспокоенностью тем, что из-за перехода контактной группы под управление альянса он может в большей степени оказаться втянутым в конфликт на Украине.
"Против него (предложения) также выступают США", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера.
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