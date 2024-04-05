https://ria.ru/20240405/ukraina-1937967593.html

В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва

В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва - РИА Новости, 05.04.2024

В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва

Военный призыв на Украине ведет к тому, что местные компании сталкиваются с историческим дефицитом людей, которые умеют управлять сельскохозяйственной техникой, РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:11

2024-04-05T10:11

2024-04-05T10:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Военный призыв на Украине ведет к тому, что местные компании сталкиваются с историческим дефицитом людей, которые умеют управлять сельскохозяйственной техникой, заявил Politico украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский . Ранее замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о нехватке работников в сельском хозяйстве из-за активной мобилизации людей в сельской местности. По словам Сольского, которые приводит газета Politico, у компаний в результате военного призыва, "возможно, самый крупный дефицит за историю Украины" людей, которые могут управлять тяжелой сельскохозяйственной техникой. "Армия обычно хочет их заполучить... Они ей нужны сейчас для управления танками и транспортировки военных", - добавил министр. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240218/ukraine-1928106566.html

https://ria.ru/20240404/diversiya-1937731758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины