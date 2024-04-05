В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва
Сольский: на Украине из-за призыва возник исторический дефицит с/х специалистов
Работа сельхозтехники на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Военный призыв на Украине ведет к тому, что местные компании сталкиваются с историческим дефицитом людей, которые умеют управлять сельскохозяйственной техникой, заявил Politico украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский .
Ранее замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о нехватке работников в сельском хозяйстве из-за активной мобилизации людей в сельской местности.
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По словам Сольского, которые приводит газета Politico, у компаний в результате военного призыва, "возможно, самый крупный дефицит за историю Украины" людей, которые могут управлять тяжелой сельскохозяйственной техникой.
"Армия обычно хочет их заполучить... Они ей нужны сейчас для управления танками и транспортировки военных", - добавил министр.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.