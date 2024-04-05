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В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937967593.html
В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва
В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва - РИА Новости, 05.04.2024
В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва
Военный призыв на Украине ведет к тому, что местные компании сталкиваются с историческим дефицитом людей, которые умеют управлять сельскохозяйственной техникой, РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:11
2024-04-05T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Военный призыв на Украине ведет к тому, что местные компании сталкиваются с историческим дефицитом людей, которые умеют управлять сельскохозяйственной техникой, заявил Politico украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский . Ранее замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о нехватке работников в сельском хозяйстве из-за активной мобилизации людей в сельской местности. По словам Сольского, которые приводит газета Politico, у компаний в результате военного призыва, "возможно, самый крупный дефицит за историю Украины" людей, которые могут управлять тяжелой сельскохозяйственной техникой. "Армия обычно хочет их заполучить... Они ей нужны сейчас для управления танками и транспортировки военных", - добавил министр. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240218/ukraine-1928106566.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили о дефиците специалистов в сельском хозяйстве из-за призыва

Сольский: на Украине из-за призыва возник исторический дефицит с/х специалистов

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкРабота сельхозтехники на Украине
Работа сельхозтехники на Украине - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Работа сельхозтехники на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Военный призыв на Украине ведет к тому, что местные компании сталкиваются с историческим дефицитом людей, которые умеют управлять сельскохозяйственной техникой, заявил Politico украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский .
Ранее замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о нехватке работников в сельском хозяйстве из-за активной мобилизации людей в сельской местности.
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По словам Сольского, которые приводит газета Politico, у компаний в результате военного призыва, "возможно, самый крупный дефицит за историю Украины" людей, которые могут управлять тяжелой сельскохозяйственной техникой.
"Армия обычно хочет их заполучить... Они ей нужны сейчас для управления танками и транспортировки военных", - добавил министр.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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