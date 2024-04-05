https://ria.ru/20240405/ukraina-1937948979.html

В офисе Зеленского объявили о приближении критического момента для Украины

В офисе Зеленского объявили о приближении критического момента для Украины - РИА Новости, 05.04.2024

В офисе Зеленского объявили о приближении критического момента для Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент, призвав конгресс США скорее одобрить пакет помощи для Киева. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:26

2024-04-05T07:26

2024-04-05T07:26

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент, призвав конгресс США скорее одобрить пакет помощи для Киева. "Я очень надеюсь, что (американский пакет помощи - ред.) будет одобрен в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту... Мы по-прежнему критически нуждаемся в дополнительных системах ПВО, потому что без них невозможно защищать наши города... Проблема для нас - во времени... Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце", - заявил Ермак в интервью европейскому изданию газеты Politico. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937935273.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937933062.html

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украина, владимир зеленский, сша, киев, майк джонсон, нато, politico, сергей лавров, в мире