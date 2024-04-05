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Депутат предрек Украине потерю территорий из-за миссии НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
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01:59 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937935273.html
Депутат предрек Украине потерю территорий из-за миссии НАТО
Депутат предрек Украине потерю территорий из-за миссии НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
Депутат предрек Украине потерю территорий из-за миссии НАТО
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что миссия НАТО обернется для Украины утратой территорий. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:59
2024-04-05T01:59
дмитрий белик
украина
польша
в мире
радослав сикорский
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что миссия НАТО обернется для Украины утратой территорий. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Он отметил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, что большее украинских войск будет обучаться в Польше. "Польша не просто так предлагает свое сотрудничество и помощь, так как собирается урвать нужный ей кусок от Украины. Украина себя не просто в кабалу, а в рабство отдает своему соседу, который по мере сил ей, конечно, помогает, но помощь Польши несоизмерима с ее аппетитами на украинскую государственность", - сказал Белик. По его словам, Польша собирается "есть с двух рук": урвать от Украины часть территорий и получить от НАТО максимальную поддержку за якобы "великую миссию" в украинском вопросе. "Польские власти по отношению к Украине демонстрируют не открытые ладони, а камень за пазухой", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937911924.html
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дмитрий белик, украина, польша, в мире, радослав сикорский, нато
Дмитрий Белик, Украина, Польша, В мире, Радослав Сикорский, НАТО
Депутат предрек Украине потерю территорий из-за миссии НАТО

Депутат ГД Белик: миссия НАТО обернется для Украины утратой территорий

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что миссия НАТО обернется для Украины утратой территорий.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Он отметил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, что большее украинских войск будет обучаться в Польше.
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"Польша не просто так предлагает свое сотрудничество и помощь, так как собирается урвать нужный ей кусок от Украины. Украина себя не просто в кабалу, а в рабство отдает своему соседу, который по мере сил ей, конечно, помогает, но помощь Польши несоизмерима с ее аппетитами на украинскую государственность", - сказал Белик.
По его словам, Польша собирается "есть с двух рук": урвать от Украины часть территорий и получить от НАТО максимальную поддержку за якобы "великую миссию" в украинском вопросе.
"Польские власти по отношению к Украине демонстрируют не открытые ладони, а камень за пазухой", - подчеркнул депутат.
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Дмитрий БеликУкраинаПольшаВ миреРадослав СикорскийНАТО
 
 
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