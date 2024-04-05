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Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар - РИА Новости, 05.04.2024
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08:00 05.04.2024 (обновлено: 08:13 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар - РИА Новости, 05.04.2024
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
В высшем эшелоне украинской власти идут чистки. От увольнения не застрахованы даже ближайшие сподвижники Зеленского. Позиции главы офиса президента Андрея... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:00
2024-04-05T08:13
украина
киев
сша
андрей ермак
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
политика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. В высшем эшелоне украинской власти идут чистки. От увольнения не застрахованы даже ближайшие сподвижники Зеленского. Позиции главы офиса президента Андрея Ермака тем временем крепнут. О причинах перестановок — в материале РИА Новости.Смена кадровНовая волна отставок началась с увольнения секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Его уход выглядел вполне логично. Чиновник часто допускал заявления, не согласованные с офисом президента. Также известно, что у него были сложные отношения с советником Ермака Михаилом Подоляком."Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии", — публично отзывался Данилов о Подоляке.Судя по всему, последней каплей стали высказывания в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Глава украинского Совбеза намеренно в грубой форме исказил фамилию дипломата и раскритиковал позицию Пекина по конфликту на Украине. При этом Зеленский решил, что лучшим назначением Данилова станет должность посла в Молдавии. В Киеве его место занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.Окончив московскую академию ФСК (прежнее название Академии ФСБ), Литвиненко попал в СБУ. После нескольких лет работы в органах перешел в Национальный институт стратегических исследований. "Оранжевая революция" и последующие события открыли для него двери в СНБО, откуда Зеленский его уволил в 2019-м.В Совбезе он человек не новый, и назначение выглядит вполне логичным. Вероятно, как и Данилов, он будет выполнять номинальные функции, только без конфликтов с офисом президента. На посту руководителя разведки Литвиненко сменил выходец из ведомства Буданова Олег Иващенко. Примечательно, что многолетний замглавы ГУР каким-то образом пережил скандал в 2020-м, когда его начальника Василия Бурбу и других чиновников уволили за крупный провал одной из спецопераций.Президент без кошелькаС другой стороны, кадровые чистки не обошли и сам офис Зеленского. Заместитель Ермака Андрей Смирнов также лишился места на прошлой неделе. Официальные причины не названы. Ровно год назад украинская пресса сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника за незаконное обогащение.Отправили в отставку и Олега Устенко, который с первого года президентства был советником Зеленского по экономике. В декабре 2023-го он анонсировал "план Б" на случай, если в начале января конгресс США не выделит денег Украине. Предполагалось искать внутренние источники финансирования. Вашингтон так и не одобрил пакет помощи, но каких-либо кардинальных мер Киев не предпринял.Самым значимым стало увольнение Сергея Шефира — ближайшего друга и соратника Зеленского со времен "Квартала 95". По данным украинских СМИ, именно на его семью глава киевского режима переписал корпоративные права на украинские и офшорные компании. Чиновника часто называли "кошельком президента".Замминистра иностранных дел Эмине Джапарова также попала под каток отставок. В правительстве она отвечала за координацию дипломатических вопросов и сотрудничество с Евросоюзом и НАТО.Час ЕрмакаПодоляк уверяет, что никакой "конспирологии" в кадровых решениях нет. Якобы это перезагрузка для максимальной эффективности президентского аппарата. Одновременно идет анонсированная премьером Денисом Шмыгалем правительственная реформа, по результатам которой планируют сократить количество министерств на треть."Основная причина — в очень сложной для Украины ситуации, — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Во-первых, неудачи на фронте. Во-вторых, отсутствие поддержки со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. У украинского руководства волей-неволей возникают мысли: надо что-то срочно менять. Все началось с отставки Залужного. Почетная ссылка в Великобританию находится исключительно в политической плоскости из-за опасений президента и его окружения потенциальных конкурентов".Еще одно основание для отставок — ситуация с экономикой и коррупцией, добавляет Денисов. "Известно, что Шефир шел на должность для взаимодействия с украинским олигархатом. Он был встроен в целый ряд коррупционных систем. Западные партнеры достаточно нервно реагируют на подобного рода деятельность, особенно когда спонсируют государство", — говорит эксперт.Запрос на перестановки во власти возник для того, чтобы система заработала эффективнее. Но кризис на Украине уже приобрел все черты системного. По словам Денисова, это означает, что от смены лиц на высших должностях принципиально ничего не изменится.Тем не менее процесс выгоден Ермаку как второму по влиянию человеку в государстве. На Банковой уволили всех назначенных до него заместителей главы офиса президента. Того же Шефира, по мнению украинских СМИ, рассматривали как вероятного кандидата на его замену."Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке", — подчеркивает политолог Александр Дудчак.По словам эксперта, таким образом позиции главы офиса президента стали еще крепче. Для Запада он, как и Зеленский, — просто исполнитель. Однако Ермака там оценивают выше.
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украина, киев, сша, андрей ермак, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, политика
Украина, Киев, США, Андрей Ермак, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский, Политика
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар

Политолог Дудчак: отставки в Киеве укрепили позиции Андрея Ермака

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. В высшем эшелоне украинской власти идут чистки. От увольнения не застрахованы даже ближайшие сподвижники Зеленского. Позиции главы офиса президента Андрея Ермака тем временем крепнут. О причинах перестановок — в материале РИА Новости.

Смена кадров

Новая волна отставок началась с увольнения секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Его уход выглядел вполне логично. Чиновник часто допускал заявления, не согласованные с офисом президента. Также известно, что у него были сложные отношения с советником Ермака Михаилом Подоляком.
© AP Photo / Efrem LukatskyБывший секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
"Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии", — публично отзывался Данилов о Подоляке.
Судя по всему, последней каплей стали высказывания в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Глава украинского Совбеза намеренно в грубой форме исказил фамилию дипломата и раскритиковал позицию Пекина по конфликту на Украине. При этом Зеленский решил, что лучшим назначением Данилова станет должность посла в Молдавии. В Киеве его место занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Окончив московскую академию ФСК (прежнее название Академии ФСБ), Литвиненко попал в СБУ. После нескольких лет работы в органах перешел в Национальный институт стратегических исследований. "Оранжевая революция" и последующие события открыли для него двери в СНБО, откуда Зеленский его уволил в 2019-м.
В Совбезе он человек не новый, и назначение выглядит вполне логичным. Вероятно, как и Данилов, он будет выполнять номинальные функции, только без конфликтов с офисом президента. На посту руководителя разведки Литвиненко сменил выходец из ведомства Буданова Олег Иващенко. Примечательно, что многолетний замглавы ГУР каким-то образом пережил скандал в 2020-м, когда его начальника Василия Бурбу и других чиновников уволили за крупный провал одной из спецопераций.
© Фото : Служба внешней разведки УкраиныАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Служба внешней разведки Украины
Александр Литвиненко

Президент без кошелька

С другой стороны, кадровые чистки не обошли и сам офис Зеленского. Заместитель Ермака Андрей Смирнов также лишился места на прошлой неделе. Официальные причины не названы. Ровно год назад украинская пресса сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника за незаконное обогащение.
Отправили в отставку и Олега Устенко, который с первого года президентства был советником Зеленского по экономике. В декабре 2023-го он анонсировал "план Б" на случай, если в начале января конгресс США не выделит денег Украине. Предполагалось искать внутренние источники финансирования. Вашингтон так и не одобрил пакет помощи, но каких-либо кардинальных мер Киев не предпринял.
© РИА Новости / СтрингерСергей Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Сергей Шефир
Самым значимым стало увольнение Сергея Шефира — ближайшего друга и соратника Зеленского со времен "Квартала 95". По данным украинских СМИ, именно на его семью глава киевского режима переписал корпоративные права на украинские и офшорные компании. Чиновника часто называли "кошельком президента".
Замминистра иностранных дел Эмине Джапарова также попала под каток отставок. В правительстве она отвечала за координацию дипломатических вопросов и сотрудничество с Евросоюзом и НАТО.

Час Ермака

Подоляк уверяет, что никакой "конспирологии" в кадровых решениях нет. Якобы это перезагрузка для максимальной эффективности президентского аппарата. Одновременно идет анонсированная премьером Денисом Шмыгалем правительственная реформа, по результатам которой планируют сократить количество министерств на треть.
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
"Основная причина — в очень сложной для Украины ситуации, — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Во-первых, неудачи на фронте. Во-вторых, отсутствие поддержки со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. У украинского руководства волей-неволей возникают мысли: надо что-то срочно менять. Все началось с отставки Залужного. Почетная ссылка в Великобританию находится исключительно в политической плоскости из-за опасений президента и его окружения потенциальных конкурентов".
Еще одно основание для отставок — ситуация с экономикой и коррупцией, добавляет Денисов. "Известно, что Шефир шел на должность для взаимодействия с украинским олигархатом. Он был встроен в целый ряд коррупционных систем. Западные партнеры достаточно нервно реагируют на подобного рода деятельность, особенно когда спонсируют государство", — говорит эксперт.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Запрос на перестановки во власти возник для того, чтобы система заработала эффективнее. Но кризис на Украине уже приобрел все черты системного. По словам Денисова, это означает, что от смены лиц на высших должностях принципиально ничего не изменится.
Тем не менее процесс выгоден Ермаку как второму по влиянию человеку в государстве. На Банковой уволили всех назначенных до него заместителей главы офиса президента. Того же Шефира, по мнению украинских СМИ, рассматривали как вероятного кандидата на его замену.
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Помощник президента Украины Андрей Ермак
Помощник президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Помощник президента Украины Андрей Ермак
"Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке", — подчеркивает политолог Александр Дудчак.
По словам эксперта, таким образом позиции главы офиса президента стали еще крепче. Для Запада он, как и Зеленский, — просто исполнитель. Однако Ермака там оценивают выше.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой
19 марта, 08:00
 
УкраинаКиевСШААндрей ЕрмакАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
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