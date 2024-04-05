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СК ищет родных многодетной семьи, убитой во Владивостоке 30 лет назад - РИА Новости, 05.04.2024
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11:24 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ubiystvo-1937990051.html
СК ищет родных многодетной семьи, убитой во Владивостоке 30 лет назад
СК ищет родных многодетной семьи, убитой во Владивостоке 30 лет назад - РИА Новости, 05.04.2024
СК ищет родных многодетной семьи, убитой во Владивостоке 30 лет назад
Следователи разыскивают родственников семьи с тремя детьми, которую 30 лет назад убили во Владивостоке из-за квартиры, сообщает правительство Приморья в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:24
2024-04-05T11:24
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Следователи разыскивают родственников семьи с тремя детьми, которую 30 лет назад убили во Владивостоке из-за квартиры, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале. Ранее в пятницу региональное СУСК сообщило, что установлены и задержаны двое мужчин, обвиняемых в убийстве 30 лет назад супружеской пары с тремя детьми. По данным следствия, семья продавала квартиру, и фигуранты под видом добропорядочной сделки вошли в доверие и переоформили жилье на подставное лицо. Позже в квартире они убили из пистолета мужа, жену и их троих детей в возрасте от 1 до 7 лет. Тела спрятали. Квартиру обвиняемые обменяли на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути он попал в ДТП, и его сбыли за 300 долларов. Родни у убитых во Владивостоке не было, и их в течение года никто не искал. Фигурантов задержали в Волгограде и в Красноярском крае. "Следственное управление СК по Приморскому краю разыскивает родственников многодетной семьи Алатарцевых, ставшей жертвой преступников 30 лет назад. Супруги и три малолетних ребенка пропали после продажи своей квартиры во Владивостоке на улице Никифорова. Если вы обладаете какими-то сведениями о родственниках семьи Алатарцевых или других пострадавших от рук людей, указанных на фотографиях, сообщите по телефону: 8 (423) 292-97-90", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240211/sestry-1926481413.html
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происшествия, владивосток, новосибирск, волгоград
Происшествия, Владивосток, Новосибирск, Волгоград
СК ищет родных многодетной семьи, убитой во Владивостоке 30 лет назад

СК ищет родственников семьи Алатарцевых, убитой во Владивостоке 30 лет назад

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Следователи разыскивают родственников семьи с тремя детьми, которую 30 лет назад убили во Владивостоке из-за квартиры, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале.
Ранее в пятницу региональное СУСК сообщило, что установлены и задержаны двое мужчин, обвиняемых в убийстве 30 лет назад супружеской пары с тремя детьми. По данным следствия, семья продавала квартиру, и фигуранты под видом добропорядочной сделки вошли в доверие и переоформили жилье на подставное лицо. Позже в квартире они убили из пистолета мужа, жену и их троих детей в возрасте от 1 до 7 лет. Тела спрятали. Квартиру обвиняемые обменяли на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути он попал в ДТП, и его сбыли за 300 долларов. Родни у убитых во Владивостоке не было, и их в течение года никто не искал. Фигурантов задержали в Волгограде и в Красноярском крае.
"Следственное управление СК по Приморскому краю разыскивает родственников многодетной семьи Алатарцевых, ставшей жертвой преступников 30 лет назад. Супруги и три малолетних ребенка пропали после продажи своей квартиры во Владивостоке на улице Никифорова. Если вы обладаете какими-то сведениями о родственниках семьи Алатарцевых или других пострадавших от рук людей, указанных на фотографиях, сообщите по телефону: 8 (423) 292-97-90", - говорится в сообщении.
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