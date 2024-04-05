https://ria.ru/20240405/ubiystvo-1937990051.html

СК ищет родных многодетной семьи, убитой во Владивостоке 30 лет назад

СК ищет родных многодетной семьи, убитой во Владивостоке 30 лет назад - РИА Новости, 05.04.2024

СК ищет родных многодетной семьи, убитой во Владивостоке 30 лет назад

Следователи разыскивают родственников семьи с тремя детьми, которую 30 лет назад убили во Владивостоке из-за квартиры, сообщает правительство Приморья в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:24

2024-04-05T11:24

2024-04-05T11:24

происшествия

владивосток

новосибирск

волгоград

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Следователи разыскивают родственников семьи с тремя детьми, которую 30 лет назад убили во Владивостоке из-за квартиры, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале. Ранее в пятницу региональное СУСК сообщило, что установлены и задержаны двое мужчин, обвиняемых в убийстве 30 лет назад супружеской пары с тремя детьми. По данным следствия, семья продавала квартиру, и фигуранты под видом добропорядочной сделки вошли в доверие и переоформили жилье на подставное лицо. Позже в квартире они убили из пистолета мужа, жену и их троих детей в возрасте от 1 до 7 лет. Тела спрятали. Квартиру обвиняемые обменяли на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути он попал в ДТП, и его сбыли за 300 долларов. Родни у убитых во Владивостоке не было, и их в течение года никто не искал. Фигурантов задержали в Волгограде и в Красноярском крае. "Следственное управление СК по Приморскому краю разыскивает родственников многодетной семьи Алатарцевых, ставшей жертвой преступников 30 лет назад. Супруги и три малолетних ребенка пропали после продажи своей квартиры во Владивостоке на улице Никифорова. Если вы обладаете какими-то сведениями о родственниках семьи Алатарцевых или других пострадавших от рук людей, указанных на фотографиях, сообщите по телефону: 8 (423) 292-97-90", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240211/sestry-1926481413.html

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волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, новосибирск, волгоград