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Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме - РИА Новости, 05.04.2024
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23:25 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/tyurma-1938156740.html
Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме
Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме - РИА Новости, 05.04.2024
Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме
Посольство РФ в Вашингтоне направит ноту в госдепартамент США с требованием смягчить условия содержания россиянина Романа Селезнева, отбывающего наказание в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T23:25
2024-04-05T23:25
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
роман селезнев
анатолий антонов
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БАТНЕР (Северная Каролина, США), 5 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне направит ноту в госдепартамент США с требованием смягчить условия содержания россиянина Романа Селезнева, отбывающего наказание в американской тюрьме, нынешнее отношение к соотечественнику - это "пытки", сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина. По словам дипломата, Селезнев должен "раз в два часа" отмечаться у тюремных властей. При этом соответствующие требования ничем не обоснованы: у россиянина примерное поведение, никакого побега от не готовил. Более того, "отметиться" иногда требуют даже ночью, безосновательно утверждая, что Селезнев якобы пропустил свою тюремную обязанность. "Ощущение таково, что это просто требование к нашему Роману, только потому что он - россиян", - сказал посол журналистам. "Собираюсь сейчас, по возвращении в Вашингтон, направить ноту в госдепартамент. Есть мысль обратиться к руководителю американских тюрем с тем, чтобы облегчить условия пребывания Романа в тюрьме", - добавил Антонов. "Первым делом надо просто освободить человека от того, чтобы он раз в два часа не отмечался… Это своего рода пытки в отношении россиянина", - констатировал посол.
https://ria.ru/20240316/ssha-1933409300.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), роман селезнев, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Роман Селезнев, Анатолий Антонов
Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме

Посольство РФ направит ноту в Госдеп из-за условий содержания Селезнева в тюрьме

© Фото : U.S. Justice DepartmentРоссиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях
Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : U.S. Justice Department
Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях . Архивное фото
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БАТНЕР (Северная Каролина, США), 5 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне направит ноту в госдепартамент США с требованием смягчить условия содержания россиянина Романа Селезнева, отбывающего наказание в американской тюрьме, нынешнее отношение к соотечественнику - это "пытки", сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Посол Антонов рассказал о россиянах в американских тюрьмах
16 марта, 05:14
По словам дипломата, Селезнев должен "раз в два часа" отмечаться у тюремных властей. При этом соответствующие требования ничем не обоснованы: у россиянина примерное поведение, никакого побега от не готовил. Более того, "отметиться" иногда требуют даже ночью, безосновательно утверждая, что Селезнев якобы пропустил свою тюремную обязанность.
"Ощущение таково, что это просто требование к нашему Роману, только потому что он - россиян", - сказал посол журналистам.
"Собираюсь сейчас, по возвращении в Вашингтон, направить ноту в госдепартамент. Есть мысль обратиться к руководителю американских тюрем с тем, чтобы облегчить условия пребывания Романа в тюрьме", - добавил Антонов.
"Первым делом надо просто освободить человека от того, чтобы он раз в два часа не отмечался… Это своего рода пытки в отношении россиянина", - констатировал посол.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве
25 января, 22:16
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Роман СелезневАнатолий Антонов
 
 
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