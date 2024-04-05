https://ria.ru/20240405/tyurma-1938156740.html

Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме

Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме - РИА Новости, 05.04.2024

Посольство России направит США ноту из-за содержания Селезнева в тюрьме

Посольство РФ в Вашингтоне направит ноту в госдепартамент США с требованием смягчить условия содержания россиянина Романа Селезнева, отбывающего наказание в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T23:25

2024-04-05T23:25

2024-04-05T23:25

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вашингтон (штат)

роман селезнев

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БАТНЕР (Северная Каролина, США), 5 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне направит ноту в госдепартамент США с требованием смягчить условия содержания россиянина Романа Селезнева, отбывающего наказание в американской тюрьме, нынешнее отношение к соотечественнику - это "пытки", сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина. По словам дипломата, Селезнев должен "раз в два часа" отмечаться у тюремных властей. При этом соответствующие требования ничем не обоснованы: у россиянина примерное поведение, никакого побега от не готовил. Более того, "отметиться" иногда требуют даже ночью, безосновательно утверждая, что Селезнев якобы пропустил свою тюремную обязанность. "Ощущение таково, что это просто требование к нашему Роману, только потому что он - россиян", - сказал посол журналистам. "Собираюсь сейчас, по возвращении в Вашингтон, направить ноту в госдепартамент. Есть мысль обратиться к руководителю американских тюрем с тем, чтобы облегчить условия пребывания Романа в тюрьме", - добавил Антонов. "Первым делом надо просто освободить человека от того, чтобы он раз в два часа не отмечался… Это своего рода пытки в отношении россиянина", - констатировал посол.

https://ria.ru/20240316/ssha-1933409300.html

https://ria.ru/20240125/ssha-1923528653.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), роман селезнев, анатолий антонов