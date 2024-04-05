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Эксперт прокомментировал запрет Японии на экспорт труб для газопроводов

Эксперт прокомментировал запрет Японии на экспорт труб для газопроводов - РИА Новости, 05.04.2024

Эксперт прокомментировал запрет Японии на экспорт труб для газопроводов

Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:09

2024-04-05T14:09

2024-04-05T14:09

экономика

цены на нефть

россия

япония

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

северный поток

южный поток

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией на их экспорт в РФ аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного машинного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов, сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Ограничения, за некоторым исключением, вступят в силу 17 апреля. "Если мы говорим про трубы для газопроводов и нефтепроводов, Россия сейчас делает всё самостоятельно, и в этом плане из Японии, насколько я знаю, ничего не импортирует, особенно если мы говорим про какие-то магистральные газопроводы, нефтепроводы", – сказал Юшков. Он отметил, что в советское время трубопроводы закупались в европейских странах и Японии, однако сейчас вся номенклатура труб – как для нефтепроводов, так и для газопроводов – производится в России. "С точки зрения обеспеченности трубами, тут точно у нас полное импортозамещение произошло довольно давно, как раз когда строили те самые газопроводы и нефтепроводы: и ВСТО, и подводки к "Северным потокам", и к "Южному потоку"... Вот эти огромные газопроводы и нефтепроводы дали заказ трубникам. Трубники заработали денег, смогли модернизировать свои предприятия и выпустить всю номенклатуру труб", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240321/gazoprovod-1934761547.html

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экономика, цены на нефть, россия, япония, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, северный поток, южный поток