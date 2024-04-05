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Эксперт прокомментировал запрет Японии на экспорт труб для газопроводов - РИА Новости, 05.04.2024
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14:09 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/truby-1938045401.html
Эксперт прокомментировал запрет Японии на экспорт труб для газопроводов
Эксперт прокомментировал запрет Японии на экспорт труб для газопроводов - РИА Новости, 05.04.2024
Эксперт прокомментировал запрет Японии на экспорт труб для газопроводов
Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:09
2024-04-05T14:09
экономика
цены на нефть
россия
япония
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
северный поток
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией на их экспорт в РФ аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного машинного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов, сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Ограничения, за некоторым исключением, вступят в силу 17 апреля. "Если мы говорим про трубы для газопроводов и нефтепроводов, Россия сейчас делает всё самостоятельно, и в этом плане из Японии, насколько я знаю, ничего не импортирует, особенно если мы говорим про какие-то магистральные газопроводы, нефтепроводы", – сказал Юшков. Он отметил, что в советское время трубопроводы закупались в европейских странах и Японии, однако сейчас вся номенклатура труб – как для нефтепроводов, так и для газопроводов – производится в России. "С точки зрения обеспеченности трубами, тут точно у нас полное импортозамещение произошло довольно давно, как раз когда строили те самые газопроводы и нефтепроводы: и ВСТО, и подводки к "Северным потокам", и к "Южному потоку"... Вот эти огромные газопроводы и нефтепроводы дали заказ трубникам. Трубники заработали денег, смогли модернизировать свои предприятия и выпустить всю номенклатуру труб", - заключил эксперт.
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экономика, цены на нефть, россия, япония, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, северный поток, южный поток
Экономика, Цены на нефть, Россия, Япония, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Северный поток, Южный поток
Эксперт прокомментировал запрет Японии на экспорт труб для газопроводов

Эксперт: Россия достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРабочий во время строительства газопровода
Рабочий во время строительства газопровода - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Рабочий во время строительства газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией на их экспорт в РФ аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного машинного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов, сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Ограничения, за некоторым исключением, вступят в силу 17 апреля.
«
"Если мы говорим про трубы для газопроводов и нефтепроводов, Россия сейчас делает всё самостоятельно, и в этом плане из Японии, насколько я знаю, ничего не импортирует, особенно если мы говорим про какие-то магистральные газопроводы, нефтепроводы", – сказал Юшков.
Он отметил, что в советское время трубопроводы закупались в европейских странах и Японии, однако сейчас вся номенклатура труб – как для нефтепроводов, так и для газопроводов – производится в России.
"С точки зрения обеспеченности трубами, тут точно у нас полное импортозамещение произошло довольно давно, как раз когда строили те самые газопроводы и нефтепроводы: и ВСТО, и подводки к "Северным потокам", и к "Южному потоку"... Вот эти огромные газопроводы и нефтепроводы дали заказ трубникам. Трубники заработали денег, смогли модернизировать свои предприятия и выпустить всю номенклатуру труб", - заключил эксперт.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЯпонияИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиСеверный потокЮжный поток
 
 
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