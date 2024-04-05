https://ria.ru/20240405/trevoga-1938136111.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.04.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:01
2024-04-05T20:01
2024-04-05T20:05
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в пятницу в 19.38 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240402/sevastopol-1937299391.html
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу