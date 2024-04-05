https://ria.ru/20240405/trevoga-1937944788.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.04.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T05:41

2024-04-05T05:41

2024-04-05T05:41

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена примерно в 05.12. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

https://ria.ru/20240405/odesskaya_oblast-1937941252.html

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в мире, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф