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Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:02 05.04.2024 (обновлено: 05:36 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/tramp-1937938508.html
Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе"
Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу террористической атаки в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:02
2024-04-05T05:36
в мире
украина
россия
брянская область
владимир путин
дональд трамп
джо байден
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу террористической атаки в "Крокус Сити Холле".Президент США Джо Байден после теракта в Подмосковье не связывался с Путиным, не выражал ему соболезнований и не предлагал помощь в расследовании."Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, не уточняя, созвонился бы он с российским президентом в свете предупреждения США об угрозе терактов в Москве или для того, чтобы выразить соболезнования. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html
https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
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в мире, украина, россия, брянская область, владимир путин, дональд трамп, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе"

Трамп заявил, что позвонил бы Путину по поводу теракта в "Крокус Сити Холле"

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу террористической атаки в "Крокус Сити Холле".
Президент США Джо Байден после теракта в Подмосковье не связывался с Путиным, не выражал ему соболезнований и не предлагал помощь в расследовании.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
3 апреля, 00:23
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"Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, не уточняя, созвонился бы он с российским президентом в свете предупреждения США об угрозе терактов в Москве или для того, чтобы выразить соболезнования.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
8 марта, 07:05
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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19 марта, 23:15
По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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23 марта, 00:10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреУкраинаРоссияБрянская областьВладимир ПутинДональд ТрампДжо БайденМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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