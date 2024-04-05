https://ria.ru/20240405/tramp-1937938508.html

Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе"

Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024

Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу террористической атаки в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:02

2024-04-05T03:02

2024-04-05T05:36

в мире

украина

россия

брянская область

владимир путин

дональд трамп

джо байден

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_0:112:3075:1842_1920x0_80_0_0_401a9c1b183bba9f50710e250a5368f6.jpg

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу террористической атаки в "Крокус Сити Холле".Президент США Джо Байден после теракта в Подмосковье не связывался с Путиным, не выражал ему соболезнований и не предлагал помощь в расследовании."Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, не уточняя, созвонился бы он с российским президентом в свете предупреждения США об угрозе терактов в Москве или для того, чтобы выразить соболезнования. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html

https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html

https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html

https://ria.ru/20240323/fbr-1935118255.html

украина

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, брянская область, владимир путин, дональд трамп, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)