https://ria.ru/20240405/tramp-1937936700.html

Трамп выведет США из НАТО, уверен его бывший помощник

Трамп выведет США из НАТО, уверен его бывший помощник - РИА Новости, 05.04.2024

Трамп выведет США из НАТО, уверен его бывший помощник

Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что в случае победы на грядущих выборах американского... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:15

2024-04-05T02:15

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что в случае победы на грядущих выборах американского лидера политик выведет Штаты из НАТО. "Я думаю, он (Трамп - ред.) прорабатывает позицию, в которой сможет сказать, сегодня мы выходим. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока", - сказал Болтон в интервью для YouTube-канала MeidasTouch. Болтон не считает, что Трамп лишь торгуется с остальными членами альянса, чтобы они больше тратили на НАТО, а всерьез настроен выйти из него. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html

https://ria.ru/20240404/konflikt-1937884493.html

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сша, россия, южная каролина, дональд трамп, джон болтон, нато, в мире