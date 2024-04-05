Трамп выведет США из НАТО, уверен его бывший помощник
Болтон: Трамп в случае победы на президентских выборах выведет США из НАТО
© AP Photo / Charlie Neibergall Дональд Трамп во время предвыборного митинга
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Работавший помощником по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что в случае победы на грядущих выборах американского лидера политик выведет Штаты из НАТО.
"Я думаю, он (Трамп - ред.) прорабатывает позицию, в которой сможет сказать, сегодня мы выходим. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока", - сказал Болтон в интервью для YouTube-канала MeidasTouch.
Болтон не считает, что Трамп лишь торгуется с остальными членами альянса, чтобы они больше тратили на НАТО, а всерьез настроен выйти из него.
Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят".
Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.