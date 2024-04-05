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Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/t-80-1937943291.html
Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков
Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков - РИА Новости, 05.04.2024
Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков
Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, поддерживая... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:08
2024-04-05T05:08
работино
запорожская область
донецкая область
т-80
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, поддерживая их огнем с закрытых огневых позиций (ЗОП) и прямой наводкой, рассказал журналистам командир танковой роты позывным "Ястреб". "Но так продвигаемся, конечно, потихоньку, да. Вот тоже приехали недавно с Работино. То есть нам дают задачу, мы выезжаем, отрабатываем. ЗОП или прямая наводка... Если мы плохо отработаем, то пехота не сможет выполнить свои задачи. Поэтому ответственность большая тоже на танкистах у нас лежит", - сказал он. По его словам, в перерывах между выполнением боевых задач танкисты продолжают тренировки на полигонах. В частности отрабатывают такой тактический элемент как фланговая стрельба в движении, который повышает выживаемость машин на поле боя. "Занятия проводятся ежедневно, внимание обращаем на подготовку техники и личного состава к занятиям, ну и соблюдение требований безопасности. Оттачиваем навыки, умения отрабатываем, которые могут нам помочь в боевых действиях... Я участвую в СВО с 24 февраля 2022 года, участвовал как в Донецкой области, под Марьинкой, и на запорожском фронте. Участвовал в боях, когда мы выбивали противника из лесополос, с позиций, участвовал в городских боях - ну в населенных пунктах. Довожу личному составу свой опыт, опыт боевых товарищей, с которыми действовали, отрабатываем тактические моменты", - рассказал офицер. На огневых рубежах полигона танкисты также проводят слаживание подразделений и практические стрельбы из штатного вооружения.
https://ria.ru/20240405/aviatsiya-1937942787.html
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html
работино
запорожская область
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работино, запорожская область, донецкая область, т-80
Работино, Запорожская область, Донецкая область, Т-80, Специальная военная операция на Украине
Боец рассказал, как Т-80 обеспечивают под Работино продвижение мотострелков

Военный рассказал, что Т-80 обеспечивают продвижение мотострелков под Запорожьем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ
Танк Т-80 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС РФ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Экипажи танков Т-80 42-й дивизии обеспечивают продвижение мотострелковых подразделений в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, поддерживая их огнем с закрытых огневых позиций (ЗОП) и прямой наводкой, рассказал журналистам командир танковой роты позывным "Ястреб".
«
"Но так продвигаемся, конечно, потихоньку, да. Вот тоже приехали недавно с Работино. То есть нам дают задачу, мы выезжаем, отрабатываем. ЗОП или прямая наводка... Если мы плохо отработаем, то пехота не сможет выполнить свои задачи. Поэтому ответственность большая тоже на танкистах у нас лежит", - сказал он.
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По его словам, в перерывах между выполнением боевых задач танкисты продолжают тренировки на полигонах. В частности отрабатывают такой тактический элемент как фланговая стрельба в движении, который повышает выживаемость машин на поле боя.
"Занятия проводятся ежедневно, внимание обращаем на подготовку техники и личного состава к занятиям, ну и соблюдение требований безопасности. Оттачиваем навыки, умения отрабатываем, которые могут нам помочь в боевых действиях... Я участвую в СВО с 24 февраля 2022 года, участвовал как в Донецкой области, под Марьинкой, и на запорожском фронте. Участвовал в боях, когда мы выбивали противника из лесополос, с позиций, участвовал в городских боях - ну в населенных пунктах. Довожу личному составу свой опыт, опыт боевых товарищей, с которыми действовали, отрабатываем тактические моменты", - рассказал офицер.
На огневых рубежах полигона танкисты также проводят слаживание подразделений и практические стрельбы из штатного вооружения.
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