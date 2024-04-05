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Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 05.04.2024 (обновлено: 11:34 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/svo-1937986848.html
Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ
Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ
Рядовой Родимир Максимов во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки ликвидировал 27 украинских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:11
2024-04-05T11:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Рядовой Родимир Максимов во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки ликвидировал 27 украинских военных, сообщили в Минобороны."Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", — рассказали в оборонном ведомстве.Несмотря на полученные ранения, военнослужащий с позывным Бурхат продолжил выполнение поставленной задачи. Якутский боец из пулемета расстрелял спешившуюся из американского бронетранспортера "МаксПро" группу боевиков.После того, как российские бойцы заняли рубеж, украинские военные попытались совершить конратаку. Максимов подпустил противника ближе и уничтожил атакующую группу из пулемета Калашникова. В течение нескольких суток рядовой сорвал еще три попытки ВСУ отбить позиции.За героизм и мужество командование представило рядового Максимова к государственной награде.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ

Раненый российский пулеметчик Максимов в одиночку ликвидировал 27 боевиков ВСУ

© Минобороны РоссииРодимир Максимов
Родимир Максимов
© Минобороны России
Родимир Максимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Рядовой Родимир Максимов во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки ликвидировал 27 украинских военных, сообщили в Минобороны.
"Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", — рассказали в оборонном ведомстве.
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Несмотря на полученные ранения, военнослужащий с позывным Бурхат продолжил выполнение поставленной задачи. Якутский боец из пулемета расстрелял спешившуюся из американского бронетранспортера "МаксПро" группу боевиков.
После того, как российские бойцы заняли рубеж, украинские военные попытались совершить конратаку. Максимов подпустил противника ближе и уничтожил атакующую группу из пулемета Калашникова. В течение нескольких суток рядовой сорвал еще три попытки ВСУ отбить позиции.
За героизм и мужество командование представило рядового Максимова к государственной награде.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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