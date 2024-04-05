https://ria.ru/20240405/svo-1937986848.html
Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ
Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ
Рядовой Родимир Максимов во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки ликвидировал 27 украинских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:11
2024-04-05T11:11
2024-04-05T11:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937985994_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_30410e80835cfd129f30cb9c8b216e3c.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Рядовой Родимир Максимов во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки ликвидировал 27 украинских военных, сообщили в Минобороны."Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", — рассказали в оборонном ведомстве.Несмотря на полученные ранения, военнослужащий с позывным Бурхат продолжил выполнение поставленной задачи. Якутский боец из пулемета расстрелял спешившуюся из американского бронетранспортера "МаксПро" группу боевиков.После того, как российские бойцы заняли рубеж, украинские военные попытались совершить конратаку. Максимов подпустил противника ближе и уничтожил атакующую группу из пулемета Калашникова. В течение нескольких суток рядовой сорвал еще три попытки ВСУ отбить позиции.За героизм и мужество командование представило рядового Максимова к государственной награде.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937985994_88:0:989:676_1920x0_80_0_0_a1a8777556dc34d12707f6bd7734ccea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец в одиночку ликвидировал группу боевиков ВСУ
Раненый российский пулеметчик Максимов в одиночку ликвидировал 27 боевиков ВСУ
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Рядовой Родимир Максимов во время захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки ликвидировал 27 украинских военных, сообщили в Минобороны
.
"Максимов сумел обойти врага с фланга и нанести ему огневое поражение, лично уничтожив трех военнослужащих ВСУ, что позволило штурмовой группе зайти на позиции противника", — рассказали в оборонном ведомстве.
Несмотря на полученные ранения, военнослужащий с позывным Бурхат продолжил выполнение поставленной задачи. Якутский боец из пулемета расстрелял спешившуюся из американского бронетранспортера "МаксПро" группу боевиков.
После того, как российские бойцы заняли рубеж, украинские военные попытались совершить конратаку. Максимов подпустил противника ближе и уничтожил атакующую группу из пулемета Калашникова. В течение нескольких суток рядовой сорвал еще три попытки ВСУ отбить позиции.
За героизм и мужество командование представило рядового Максимова к государственной награде.