https://ria.ru/20240405/sud-1937943455.html

Источник: дело об аварии на БКЛ московского метро направили в суд

Источник: дело об аварии на БКЛ московского метро направили в суд - РИА Новости, 05.04.2024

Источник: дело об аварии на БКЛ московского метро направили в суд

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего весной 2023 года приостановилось движение поездов на участке Большой... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T05:12

2024-04-05T05:12

2024-04-05T05:12

москва

мосгосстройнадзор

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего весной 2023 года приостановилось движение поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, направлено в суд, причиненный ущерб оценили в 16 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В марте 2023 года генподрядчик Antteq (входит в турецкий холдинг Ant Yapi) провел на стройплощадке ЖК "Событие" в районе улицы Лобачевского работы, в результате которых произошел выброс глины и песка на путь БКЛ. В столичном главке Следственного комитета тогда возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта. Мосгосстройнадзор сообщал в свою очередь о создании комиссии для расследования инцидента. "Утвержденное уголовное дело передано в суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди фигурантов уголовного дела два руководителя и четыре сотрудника строительных организаций. Он также рассказал, что из-за допущенных нарушений был поврежден тоннель, что, в свою очередь, привело к остановке движения поездов на БКЛ. "Причиненный ущерб оценили в 16 миллионов рублей, он уже возмещен", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240314/metro-1932989081.html

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москва, мосгосстройнадзор, происшествия