Рейтинг@Mail.ru
Источник: дело об аварии на БКЛ московского метро направили в суд - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/sud-1937943455.html
Источник: дело об аварии на БКЛ московского метро направили в суд
Источник: дело об аварии на БКЛ московского метро направили в суд - РИА Новости, 05.04.2024
Источник: дело об аварии на БКЛ московского метро направили в суд
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего весной 2023 года приостановилось движение поездов на участке Большой... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:12
2024-04-05T05:12
москва
мосгосстройнадзор
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855361775_0:214:3085:1949_1920x0_80_0_0_d284c4ccc863aa573a1d41cda1b509ac.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего весной 2023 года приостановилось движение поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, направлено в суд, причиненный ущерб оценили в 16 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В марте 2023 года генподрядчик Antteq (входит в турецкий холдинг Ant Yapi) провел на стройплощадке ЖК "Событие" в районе улицы Лобачевского работы, в результате которых произошел выброс глины и песка на путь БКЛ. В столичном главке Следственного комитета тогда возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта. Мосгосстройнадзор сообщал в свою очередь о создании комиссии для расследования инцидента. "Утвержденное уголовное дело передано в суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди фигурантов уголовного дела два руководителя и четыре сотрудника строительных организаций. Он также рассказал, что из-за допущенных нарушений был поврежден тоннель, что, в свою очередь, привело к остановке движения поездов на БКЛ. "Причиненный ущерб оценили в 16 миллионов рублей, он уже возмещен", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240314/metro-1932989081.html
https://realty.ria.ru/20240402/metro-1937343007.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855361775_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_36d9c2bf3254991794ffcfeb9bb5ad5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосгосстройнадзор, происшествия
Москва, Мосгосстройнадзор, Происшествия
Источник: дело об аварии на БКЛ московского метро направили в суд

Уголовное дело об аварии на БКЛ метро Москвы направили в суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии Московского метро
Поезд на станции Кленовый бульвар Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Поезд на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии Московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего весной 2023 года приостановилось движение поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, направлено в суд, причиненный ущерб оценили в 16 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В марте 2023 года генподрядчик Antteq (входит в турецкий холдинг Ant Yapi) провел на стройплощадке ЖК "Событие" в районе улицы Лобачевского работы, в результате которых произошел выброс глины и песка на путь БКЛ. В столичном главке Следственного комитета тогда возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта. Мосгосстройнадзор сообщал в свою очередь о создании комиссии для расследования инцидента.
Момент нападения мужчины на девушку в московском метро - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд в московском метро
14 марта, 16:11
"Утвержденное уголовное дело передано в суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди фигурантов уголовного дела два руководителя и четыре сотрудника строительных организаций.
Он также рассказал, что из-за допущенных нарушений был поврежден тоннель, что, в свою очередь, привело к остановке движения поездов на БКЛ.
"Причиненный ущерб оценили в 16 миллионов рублей, он уже возмещен", - заключил собеседник агентства.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Народное Ополчение"
2 апреля, 14:22
 
МоскваМосгосстройнадзорПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала