https://ria.ru/20240405/ssha-1937982780.html

Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов

Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов - РИА Новости, 05.04.2024

Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов

Американские спецслужбы, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:58

2024-04-05T10:58

2024-04-05T10:58

в мире

сша

россия

екатеринбург

эван гершкович

мария захарова

андрей стенин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американские спецслужбы, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в годовщину задержания сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в США передовица номера газеты The Wall Street Journal почти полностью была пустая. На ней был опубликовано только чёрно-белое лицо Гершковича с фразой "Здесь мог быть его репортаж". "Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало своё негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов", - прокомментировала Захарова. Она отметила также, что в своем репортаже Гершкович мог бы написать "о террористических обстрелах российских городов, которыми в последние месяцы занимается киевский неонацистский режим". "Обстреливают боевики и журналистов, в том числе американских, – чем не репортаж из горячей точки, которую американцы сами создали, накачивая боевиков оружием и разведданными? Он мог написать большой материал обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом: Олесе Бузине, Павле Шеремете, Андрее Стенине, Анатолии Кляйне, Игоре Корнелюке, Антоне Волошине и многих других. Мог, но почему-то не писал все те годы, что работал в России. Мог БЫ, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью", - посетовала Захарова. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

https://ria.ru/20240321/gershkovich-1934791342.html

сша

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в мире, сша, россия, екатеринбург, эван гершкович, мария захарова, андрей стенин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)