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Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов - РИА Новости, 05.04.2024
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10:58 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/ssha-1937982780.html
Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов
Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов - РИА Новости, 05.04.2024
Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов
Американские спецслужбы, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:58
2024-04-05T10:58
в мире
сша
россия
екатеринбург
эван гершкович
мария захарова
андрей стенин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американские спецслужбы, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в годовщину задержания сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в США передовица номера газеты The Wall Street Journal почти полностью была пустая. На ней был опубликовано только чёрно-белое лицо Гершковича с фразой "Здесь мог быть его репортаж". "Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало своё негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов", - прокомментировала Захарова. Она отметила также, что в своем репортаже Гершкович мог бы написать "о террористических обстрелах российских городов, которыми в последние месяцы занимается киевский неонацистский режим". "Обстреливают боевики и журналистов, в том числе американских, – чем не репортаж из горячей точки, которую американцы сами создали, накачивая боевиков оружием и разведданными? Он мог написать большой материал обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом: Олесе Бузине, Павле Шеремете, Андрее Стенине, Анатолии Кляйне, Игоре Корнелюке, Антоне Волошине и многих других. Мог, но почему-то не писал все те годы, что работал в России. Мог БЫ, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью", - посетовала Захарова. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html
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в мире, сша, россия, екатеринбург, эван гершкович, мария захарова, андрей стенин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Россия, Екатеринбург, Эван Гершкович, Мария Захарова, Андрей Стенин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов

Захарова: спецслужбы США продолжают использовать журналистов как агентов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американские спецслужбы, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в годовщину задержания сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в США передовица номера газеты The Wall Street Journal почти полностью была пустая. На ней был опубликовано только чёрно-белое лицо Гершковича с фразой "Здесь мог быть его репортаж".
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"Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало своё негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов", - прокомментировала Захарова.
Она отметила также, что в своем репортаже Гершкович мог бы написать "о террористических обстрелах российских городов, которыми в последние месяцы занимается киевский неонацистский режим".
"Обстреливают боевики и журналистов, в том числе американских, – чем не репортаж из горячей точки, которую американцы сами создали, накачивая боевиков оружием и разведданными? Он мог написать большой материал обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом: Олесе Бузине, Павле Шеремете, Андрее Стенине, Анатолии Кляйне, Игоре Корнелюке, Антоне Волошине и многих других. Мог, но почему-то не писал все те годы, что работал в России. Мог БЫ, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью", - посетовала Захарова.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
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В миреСШАРоссияЕкатеринбургЭван ГершковичМария ЗахароваАндрей СтенинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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