https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938122524.html

Спецоперация, 5 апреля: российские войска освободили село Водяное

Спецоперация, 5 апреля: российские войска освободили село Водяное - РИА Новости, 05.04.2024

Спецоперация, 5 апреля: российские войска освободили село Водяное

Вооруженные силы РФ освободили на авдеевском направлении населенный пункт Водяное в ДНР, сообщили в пятницу в недельной сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:47

2024-04-05T18:47

2024-04-05T19:02

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

киев

россия

ян гагин

владимир зеленский

андрей задубинный

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили на авдеевском направлении населенный пункт Водяное в ДНР, сообщили в пятницу в недельной сводке Минобороны РФ. За минувшую неделю (период с 31 марта по 5 апреля 2024 года) российская армия нанесла 39 ударов высокоточным оружием в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. Как сообщили в военном ведомстве, удары наносились по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ВПК, арсеналам, базам горючего. Все поставленные цели были достигнуты, объекты поражены. Харьков готовят к боямСоветник главы ДНР Ян Гагин дал интервью РИА Новости, в котором сообщил, что украинские войска готовят Харьков к военным действиям, а мирное население в панике покидает город. Для карательных акций против пророссийских жителей и подполья в Харьков прибыли представители полка "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ). По оценке Гагина, существенная часть жителей Харьковской области ожидает освобождения от "режима Зеленского". Собеседник агентства также сообщил, что ВСУ усиливают группировку в Харьковской области ближе к границе с Белгородской областью. Помимо этого, Гагин рассказал о продвижении российских войск в ДНР. По его данным, ВС РФ вошли в пригород Часова Яра (Артёмовский район), противник за год возвел серьезные укрепления в городе, а его территория заминирована. Гагин подчеркнул, что в самом городе возведен достаточно серьезный укрепрайон ВСУ, поэтому продвижение российских военных выверено, главная задача - беречь личный состав. Проблемы в городе признала и украинская сторона. Так, представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный в беседе с агентством Рейтер заявил, что ситуация в районе Часова Яра "очень сложная". Обнаружение скандального "Азовца"Российские военные нашли и откопали скандально известную бронемашину "Азовец", которая была спроектирована еще в 2015 году и позиционировалась как "танк для городских боев". По мнению создателей этой платформы, машина стоила 5 миллионов долларов. Однако дальнейшие испытания и разработки были приостановлены из-за финансового скандала. Выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили обычные камеры от домофонов, причем по завышенной цене. Военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело. Вскоре "Азовец" был похищен у разработчиков в Киеве, предположительно, боевиками "Азова"*, спрятавшими технику на одной из своих баз. Машину помогли найти местные жители уже после освобождения территории от ВСУ. Как заявил РИА Новости известный российский военный аналитик Игорь Коротченко, подобные украинские проекты в сфере бронетехники являются не более чем поделками, которые изготавливаются "на коленке" и не представляют ценности в бою. Собеседник агентства отметил, что, разорвав отношения с Россией, Украина утратила советские компетенции в разработке вооружений. Удары Украины по РоссииПосол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в пятницу, что от ударов Киева по российской территории с начала 2024 года погибли более 200 мирных жителей, еще 721 человек был ранен. Сегодня украинским обстрелам подверглась Суземка Брянской области и село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. ВСУ также продолжили атаки российских регионов беспилотниками. Так, ночью российская ПВО сбила 53 украинских дрона в пяти регионах РФ: 44 дрона были сбиты над Ростовской областью, по одному над Курской, Саратовской и Белгородской, еще шесть - над Краснодарским краем. Наиболее интенсивной атаке подвергся Морозовский район Ростовской области. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев, в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших в районе дронов пострадали восемь человек. Отмечается, что пострадавшие проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Незначительный ущерб также получила местная электроподстанция - на утро пятницы без электричества оставались около 600 жителей района. Киев также не прекращает попытки нанести ущерб Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Как сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС, боевые дроны ВСУ атаковали станцию в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано. Поддержка Украины ЗападомГазета New York Times со ссылкой на чиновников НАТО сообщила, что Украина не получит официальное приглашение вступить в альянс в ходе его июльского саммита в Вашингтоне. Отмечается, что у НАТО нет желания принимать нового члена, из-за которого организация может оказаться втянутой в конфликт. Издание указывает на то, что альянс ищет некий "срединный" вариант для Украины - показатель того, что Киев в долгосрочной перспективе обеспечен его поддержкой. Что из себя может представлять такой вариант, однако, пока неясно, отмечает издание со ссылкой на западных дипломатов. Об отсутствии масштабной поддержки Украины Западом продолжают говорить в Киеве. Как заявил в интервью европейскому изданию газеты Politico глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, для Киева наступает "критический момент". По его словам, Украина по-прежнему критически нуждается в дополнительных системах ПВО. Ермак призвал конгресс США утвердить пакет военной помощи Киеву уже в апреле. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html

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безопасность, украина, киев, россия, ян гагин, владимир зеленский, андрей задубинный, вооруженные силы украины, нато, служба безопасности украины