Рейтинг@Mail.ru
Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 05.04.2024 (обновлено: 17:11 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938095018.html
Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов
Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов
Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье нанесен удар по промышленной площадке предприятия "Мотор Сич", где собирают двигатели для военных РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:07
2024-04-05T17:11
специальная военная операция на украине
запорожье
мотор сич
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934899746_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_e1a8a82b65875af9768b9a56e7d047bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье нанесен удар по промышленной площадке предприятия "Мотор Сич", где собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.Ранее в пятницу он же сообщил, что в Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым."По предварительным данным, причиной &lt;...&gt; стали прилеты двух ракет ОТРК "Искандер-К". Как минимум есть попадание по промплощадке "Мотор Сич", - написал Рогов.По его словам, на предприятии производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется боевая техника ВСУ. Перекрыто движение по улице Иванова от улице Стефанова до улицы Моторостроителей, отметил Рогов.Это не первый удар по "Мотор Сич" за последние недели: координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял РИА Новости о "прилетах" по этому предприятию в конце марта. По его словам, на заводе в том числе собираются ударные дроны и переоснащаются зенитные ракеты от комплекса С-200 для применения по наземным целям.Еще несколько ударов, как заявлял РИА Новости Владимир Рогов, наносились по "Мотор Сич" в середине февраля. По его словам, удары стали "болезненными" для ВСУ, с учетом больших потерь на фронте и острой необходимости восстановления техники, которая ранее была на хранении.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240405/evakuatsiyu-1938087822.html
https://ria.ru/20240405/zaes-1938076161.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934899746_248:0:1177:697_1920x0_80_0_0_5dbb43fcb7803a17168ca8115bed7a73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, мотор сич, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Мотор Сич, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область
Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов

Рогов: войска России ударили по заводу "Мотор Сич", где ремонтируют технику ВСУ

© Фото из соцсетейПроходная завода Мотор Сич в Запорожье
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье
© Фото из соцсетей
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье нанесен удар по промышленной площадке предприятия "Мотор Сич", где собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.
Ранее в пятницу он же сообщил, что в Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым.
Медики эвакуируют раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Раненым солдатам ВСУ предлагают запрашивать эвакуацию через приложение
Вчера, 16:39
"По предварительным данным, причиной <...> стали прилеты двух ракет ОТРК "Искандер-К". Как минимум есть попадание по промплощадке "Мотор Сич", - написал Рогов.
По его словам, на предприятии производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется боевая техника ВСУ. Перекрыто движение по улице Иванова от улице Стефанова до улицы Моторостроителей, отметил Рогов.
Это не первый удар по "Мотор Сич" за последние недели: координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял РИА Новости о "прилетах" по этому предприятию в конце марта. По его словам, на заводе в том числе собираются ударные дроны и переоснащаются зенитные ракеты от комплекса С-200 для применения по наземным целям.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Вчера, 15:54
Еще несколько ударов, как заявлял РИА Новости Владимир Рогов, наносились по "Мотор Сич" в середине февраля. По его словам, удары стали "болезненными" для ВСУ, с учетом больших потерь на фронте и острой необходимости восстановления техники, которая ранее была на хранении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеМотор СичВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияВладимир РоговЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала