Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов
Рогов: войска России ударили по заводу "Мотор Сич", где ремонтируют технику ВСУ
© Фото из соцсетейПроходная завода Мотор Сич в Запорожье
© Фото из соцсетей
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье нанесен удар по промышленной площадке предприятия "Мотор Сич", где собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.
Ранее в пятницу он же сообщил, что в Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым.
"По предварительным данным, причиной <...> стали прилеты двух ракет ОТРК "Искандер-К". Как минимум есть попадание по промплощадке "Мотор Сич", - написал Рогов.
По его словам, на предприятии производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется боевая техника ВСУ. Перекрыто движение по улице Иванова от улице Стефанова до улицы Моторостроителей, отметил Рогов.
Это не первый удар по "Мотор Сич" за последние недели: координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял РИА Новости о "прилетах" по этому предприятию в конце марта. По его словам, на заводе в том числе собираются ударные дроны и переоснащаются зенитные ракеты от комплекса С-200 для применения по наземным целям.
Еще несколько ударов, как заявлял РИА Новости Владимир Рогов, наносились по "Мотор Сич" в середине февраля. По его словам, удары стали "болезненными" для ВСУ, с учетом больших потерь на фронте и острой необходимости восстановления техники, которая ранее была на хранении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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