https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938095018.html

Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов

Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024

Российские войска поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявил Рогов

Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье нанесен удар по промышленной площадке предприятия "Мотор Сич", где собирают двигатели для военных РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:07

2024-04-05T17:07

2024-04-05T17:11

специальная военная операция на украине

запорожье

мотор сич

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

россия

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934899746_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_e1a8a82b65875af9768b9a56e7d047bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье нанесен удар по промышленной площадке предприятия "Мотор Сич", где собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.Ранее в пятницу он же сообщил, что в Запорожье прозвучала серия взрывов, над городом поднимается черный дым."По предварительным данным, причиной <...> стали прилеты двух ракет ОТРК "Искандер-К". Как минимум есть попадание по промплощадке "Мотор Сич", - написал Рогов.По его словам, на предприятии производятся авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, а также собираются двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется боевая техника ВСУ. Перекрыто движение по улице Иванова от улице Стефанова до улицы Моторостроителей, отметил Рогов.Это не первый удар по "Мотор Сич" за последние недели: координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял РИА Новости о "прилетах" по этому предприятию в конце марта. По его словам, на заводе в том числе собираются ударные дроны и переоснащаются зенитные ракеты от комплекса С-200 для применения по наземным целям.Еще несколько ударов, как заявлял РИА Новости Владимир Рогов, наносились по "Мотор Сич" в середине февраля. По его словам, удары стали "болезненными" для ВСУ, с учетом больших потерь на фронте и острой необходимости восстановления техники, которая ранее была на хранении.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240405/evakuatsiyu-1938087822.html

https://ria.ru/20240405/zaes-1938076161.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, мотор сич, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область