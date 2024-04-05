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Минобороны рассказало об освобождении села Водяное в ДНР
Минобороны рассказало об освобождении села Водяное в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024
Минобороны рассказало об освобождении села Водяное в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили на Авдеевском направлении населенный пункт Водяное, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:15
2024-04-05T15:15
2024-04-05T15:55
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили на Авдеевском направлении населенный пункт Водяное, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей", - сказали в ведомстве.Там добавили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и отражено 39 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, 3 танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии", - сказали в министерстве.
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Полная недельная сводка Минобороны России
Полная недельная сводка Минобороны России.
2024-04-05T15:15
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало об освобождении села Водяное в ДНР
МО: ВС РФ освободили Водяное в ДНР и продвинулись на Авдеевском направлении