https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938065067.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 240 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 240 военных - РИА Новости, 05.04.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 240 военных

Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 240 военнослужащих, 19... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:13

2024-04-05T15:13

2024-04-05T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

сша

россия

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 240 военнослужащих, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении слаженными действиями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике подразделений горно-штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области, Работино, Нестерянка, Новоселовка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял более 240 военнослужащих, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, сша, россия, днепропетровская область