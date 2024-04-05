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На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 240 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 240 военных - РИА Новости, 05.04.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 240 военных
Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 240 военнослужащих, 19... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:13
2024-04-05T15:13
2024-04-05T15:16
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили более 240 военнослужащих, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении слаженными действиями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике подразделений горно-штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области, Работино, Нестерянка, Новоселовка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял более 240 военнослужащих, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, сша, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Днепропетровская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 240 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 240 военных