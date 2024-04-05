https://ria.ru/20240405/sovbez-1938020980.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 05.04.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:53
2024-04-05T12:53
2024-04-05T12:53
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что в пятницу у Путина "достаточно спокойный" день в плане публичных мероприятий, запланированы только внутренние встречи и совещания. "В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240404/kollegii-1937824710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза