https://ria.ru/20240405/sovbez-1938020980.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 05.04.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:53

2024-04-05T12:53

2024-04-05T12:53

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что в пятницу у Путина "достаточно спокойный" день в плане публичных мероприятий, запланированы только внутренние встречи и совещания. "В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240404/kollegii-1937824710.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф