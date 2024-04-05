https://ria.ru/20240405/sk-1937990998.html
В Ростовской области нашли двух убитых сотрудников сельхозкооператива
В Ростовской области нашли двух убитых сотрудников сельхозкооператива - РИА Новости, 05.04.2024
В Ростовской области нашли двух убитых сотрудников сельхозкооператива
Оперативники обнаружили на территории Зимовниковского района Ростовской области тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти, возбуждено... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:27
2024-04-05T11:27
2024-04-05T11:27
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Оперативники обнаружили на территории Зимовниковского района Ростовской области тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. По его данным, 2 апреля двое мужчин 1983 и 1971 года рождения уехали с работы и домой не вернулись. Их родственники обратились в правоохранительные органы. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Зимовниковского района обнаружены тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти", - сказал представитель ведомства. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что оба тела были обнаружены в реке, одно из них было в автомобиле. Оба мужчины являлись сотрудниками местного сельхозкооператива, добавил он. Как сообщил ряд Telegram-каналов, тело одного из мужчин находилось в багажнике автомобиля, труп был связан по рукам и ногам. У мужчины были отрезаны уши и перерезано горло. Сообщается, что он работал инженером в сельхозкооперативе "Верхоломов". Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.
https://radiosputnik.ru/20240329/migranty-1936747647.html
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происшествия, ростовская область, россия, зимовниковский район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Зимовниковский район
В Ростовской области нашли двух убитых сотрудников сельхозкооператива
Двух убитых сотрудников сельхозкооператива нашли в реке в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Оперативники обнаружили на территории Зимовниковского района Ростовской области тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По его данным, 2 апреля двое мужчин 1983 и 1971 года рождения уехали с работы и домой не вернулись. Их родственники обратились в правоохранительные органы.
«
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Зимовниковского района обнаружены тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти", - сказал представитель ведомства.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что оба тела были обнаружены в реке, одно из них было в автомобиле. Оба мужчины являлись сотрудниками местного сельхозкооператива, добавил он.
Как сообщил ряд Telegram-каналов, тело одного из мужчин находилось в багажнике автомобиля, труп был связан по рукам и ногам. У мужчины были отрезаны уши и перерезано горло. Сообщается, что он работал инженером в сельхозкооперативе "Верхоломов". Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.