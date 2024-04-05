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ВКС России уничтожили пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 05.04.2024
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22:15 05.04.2024 (обновлено: 22:18 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/siriya-1938153012.html
ВКС России уничтожили пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии
ВКС России уничтожили пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 05.04.2024
ВКС России уничтожили пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии
Два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур в Сирии, уничтожены ударами ВКС... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:15
2024-04-05T22:18
в мире
эт-танф
россия
сирия
юрий попов
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур в Сирии, уничтожены ударами ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор", - говорится в сообщении.
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в мире, эт-танф, россия, сирия, юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Эт-Танф, Россия, Сирия, Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ уничтожили 2 пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребитель в Сирии
Истребитель в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребитель в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур в Сирии, уничтожены ударами ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
"Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор", - говорится в сообщении.
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В миреЭт-ТанфРоссияСирияЮрий ПоповВоздушно-космические силы России
 
 
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