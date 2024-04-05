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ВКС России уничтожили пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

ВКС России уничтожили пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 05.04.2024

ВКС России уничтожили пункты базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

Два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур в Сирии, уничтожены ударами ВКС... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T22:15

2024-04-05T22:15

2024-04-05T22:18

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур в Сирии, уничтожены ударами ВКС России, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240402/nalety-1937454989.html

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в мире, эт-танф, россия, сирия, юрий попов, воздушно-космические силы россии