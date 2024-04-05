https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html

Врач рассказала, как отличить аллергию от респираторных инфекций

Врач рассказала, как отличить аллергию от респираторных инфекций - РИА Новости, 05.04.2024

Врач рассказала, как отличить аллергию от респираторных инфекций

Симптомы аллергии можно спутать с проявлениями ОРВИ, однако отличия заключаются в затяжном течении ринита, конъюнктивита, кашля и в отсутствии температуры,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:13

2024-04-05T03:13

2024-04-05T03:13

общество

московская область (подмосковье)

авитаминоз

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Симптомы аллергии можно спутать с проявлениями ОРВИ, однако отличия заключаются в затяжном течении ринита, конъюнктивита, кашля и в отсутствии температуры, сообщила РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Шевчук. "Симптомы аллергии порой можно спутать с проявлениями респираторных инфекций. Главные их отличия – это затяжное течение ринита, конъюнктивита, подкашливания и отсутствие температуры. Конечно, в основном пациенты уже предполагают и ждут начала своего периода обострения, но в последнее время стало отмечаться нарастание впервые выявленной сезонной аллергии", - рассказала Шевчук. Как отметила врач, важно помнить, что существуют перекрестные аллергены, содержащиеся в продуктах. При аллергии, например, на пыльцу березы и ольхи стоит избегать употребления в пищу яблок, моркови, картофеля, томатов, вишни, сливы и других косточковых. Пыльца злаковых трав схожа с такими продуктами, как квас, пиво, арахис, кукуруза, бобовые, клубника, щавель, а сорных трав – с подсолнечным маслом, цикорием, бананом, чесноком, манго и рядом других продуктов. Таким образом, аллергику надо быть избирательным в еде в любой сезон, так как эти продукты могут вызвать респираторные аллергические реакции.

https://ria.ru/20240326/orvi-1935824043.html

https://ria.ru/20231116/allergiya-1909637218.html

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общество, московская область (подмосковье), авитаминоз