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ВКС получили первые в 2024 году военные самолеты - РИА Новости, 05.04.2024
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10:36 05.04.2024 (обновлено: 10:42 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/samolety-1937973759.html
ВКС получили первые в 2024 году военные самолеты
ВКС получили первые в 2024 году военные самолеты - РИА Новости, 05.04.2024
ВКС получили первые в 2024 году военные самолеты
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:36
2024-04-05T10:42
безопасность
россия
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ получили фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику", - говорится в сообщении. Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. "Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня", - добавил он. Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.
https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html
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безопасность, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-34
Безопасность, Россия, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Воздушно-космические силы России, Су-34
ВКС получили первые в 2024 году военные самолеты

ОАК поставила ВКС фронтовые бомбардировщики Су-34

© Фото : РостехОбъединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. 5 апреля 2024
Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. 5 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Ростех
Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. 5 апреля 2024
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ получили фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику", - говорится в сообщении.
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Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства.
"Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня", - добавил он.
Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.
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