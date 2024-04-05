https://ria.ru/20240405/samolety-1937973759.html

ВКС получили первые в 2024 году военные самолеты

ВКС получили первые в 2024 году военные самолеты - РИА Новости, 05.04.2024

ВКС получили первые в 2024 году военные самолеты

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:36

2024-04-05T10:36

2024-04-05T10:42

безопасность

россия

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ получили фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику", - говорится в сообщении. Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. "Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня", - добавил он. Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html

https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html

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безопасность, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-34