https://ria.ru/20240405/rybaki-1937971891.html

В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины

В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины - РИА Новости, 05.04.2024

В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины

Около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Ивановской области, идет их эвакуация, сообщило УМВД РФ по региону в соцсети. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:28

2024-04-05T10:28

2024-04-05T10:28

происшествия

ивановская область

россия

юрьевец

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РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Ивановской области, идет их эвакуация, сообщило УМВД РФ по региону в соцсети. "В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трёх десятков рыбаков", - говорится на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что жертв нет, "ушедших в плавание рыболовов со льдины аккуратно эвакуируют".

https://ria.ru/20240405/polovode-1937957247.html

ивановская область

россия

юрьевец

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происшествия, ивановская область, россия, юрьевец