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В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины - РИА Новости, 05.04.2024
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10:28 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/rybaki-1937971891.html
В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины
В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины - РИА Новости, 05.04.2024
В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины
Около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Ивановской области, идет их эвакуация, сообщило УМВД РФ по региону в соцсети. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:28
2024-04-05T10:28
происшествия
ивановская область
россия
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РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Ивановской области, идет их эвакуация, сообщило УМВД РФ по региону в соцсети. "В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трёх десятков рыбаков", - говорится на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что жертв нет, "ушедших в плавание рыболовов со льдины аккуратно эвакуируют".
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происшествия, ивановская область, россия, юрьевец
Происшествия, Ивановская область, Россия, Юрьевец
В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины

В Ивановской области рыбаки оказались на дрейфующей льдине, их эвакуируют

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Ивановской области, идет их эвакуация, сообщило УМВД РФ по региону в соцсети.
«
"В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трёх десятков рыбаков", - говорится на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что жертв нет, "ушедших в плавание рыболовов со льдины аккуратно эвакуируют".
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