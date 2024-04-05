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В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины
В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины - РИА Новости, 05.04.2024
В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины
Около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Ивановской области, идет их эвакуация, сообщило УМВД РФ по региону в соцсети. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:28
2024-04-05T10:28
2024-04-05T10:28
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РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Ивановской области, идет их эвакуация, сообщило УМВД РФ по региону в соцсети. "В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трёх десятков рыбаков", - говорится на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что жертв нет, "ушедших в плавание рыболовов со льдины аккуратно эвакуируют".
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происшествия, ивановская область, россия, юрьевец
Происшествия, Ивановская область, Россия, Юрьевец
В Ивановской области началась эвакуация рыбаков с дрейфующей льдины
В Ивановской области рыбаки оказались на дрейфующей льдине, их эвакуируют