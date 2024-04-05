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Додик пригрозил отделением Республики Сербской в случае отъема ее имущества - РИА Новости, 05.04.2024
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13:55 05.04.2024 (обновлено: 13:56 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/rs-1938039614.html
Додик пригрозил отделением Республики Сербской в случае отъема ее имущества
Додик пригрозил отделением Республики Сербской в случае отъема ее имущества - РИА Новости, 05.04.2024
Додик пригрозил отделением Республики Сербской в случае отъема ее имущества
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана пригрозил принять решение о... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:55
2024-04-05T13:56
в мире
республика сербская
милорад додик
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана пригрозил принять решение о самостоятельности РС БиГ в случае отчуждения ее имущества центральными властями БиГ в Сараево при поддержке международных сил. Непризнанный РФ, КНР и официальной Баня-Лукой высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт 26 марта воспользовался своими полномочиями и внес технические поправки в закон о выборах БиГ, относящиеся к спискам избирателей и формированию участковых комиссий, что вызвало протест руководства Республики Сербской. Вечером в четверг делегация правительства Венгрии и руководство венгерских компаний прибыли в Баня-Луку. Утром в пятницу состоялся разговор президента РС БиГ и Орбана, а также встреча делегаций. Додик вручил Орбану наивысшую награду РС БиГ – Орден Республики Сербской на ожерелье. После этого лидеры провели совместную пресс-конференцию. "Любое навязывание, которое видим сегодня, создает лишь регресс. Мы не можем принять меры иностранцев, их поведение. Мы уверены – то, что делал нелегальный Шмидт является ударом не только по нам, но и по Европе и процессу (интеграции – ред.). Кто-то не желает стабильности, мы часто сталкиваемся с тем, что готовы достигнуть договоренности между бошняками, сербами и хорватами, а потом международные центры, такие как администрация США, срывают их за 24 часа и мы снова в проблемах", - заявил Додик, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской. "Хотят отнять имущество Республики Сербской. РС не хочет и не позволит себе потерять имущество. Если дойдет до такого решения, хочу сказать вам публично, что Республика Сербская в тот же момент примет решение о своем независимом статусе. Считаем, что это – единственная мера, которой можем себя сохранить. Никакие решения по имуществу для нас неприемлемы, для нас этот вопрос решен и не может обсуждаться", - подчеркнул Додик. По его словам, Баня-Лука не хочет двигаться к членству в ЕС, если теряет на этом пути свою автономию, но хочет "усилить нашу автономию, двигаясь в ЕС". Он отметил, что лишь уравновешенные отношения в рамках БиГ и договор внутри страны, а не навязанный кем-либо извне является "гарантией для Европы, что она может принять стабильную территорию под свое крыло". Конституционный суд БиГ в Сараево 2 марта 2023 года блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается Баня-Лука, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html
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в мире, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
Додик пригрозил отделением Республики Сербской в случае отъема ее имущества

Додик: Республика Сербская станет независимой в случае отчуждения ее имущества

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана пригрозил принять решение о самостоятельности РС БиГ в случае отчуждения ее имущества центральными властями БиГ в Сараево при поддержке международных сил.
Непризнанный РФ, КНР и официальной Баня-Лукой высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт 26 марта воспользовался своими полномочиями и внес технические поправки в закон о выборах БиГ, относящиеся к спискам избирателей и формированию участковых комиссий, что вызвало протест руководства Республики Сербской.
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Вечером в четверг делегация правительства Венгрии и руководство венгерских компаний прибыли в Баня-Луку. Утром в пятницу состоялся разговор президента РС БиГ и Орбана, а также встреча делегаций. Додик вручил Орбану наивысшую награду РС БиГ – Орден Республики Сербской на ожерелье. После этого лидеры провели совместную пресс-конференцию.
"Любое навязывание, которое видим сегодня, создает лишь регресс. Мы не можем принять меры иностранцев, их поведение. Мы уверены – то, что делал нелегальный Шмидт является ударом не только по нам, но и по Европе и процессу (интеграции – ред.). Кто-то не желает стабильности, мы часто сталкиваемся с тем, что готовы достигнуть договоренности между бошняками, сербами и хорватами, а потом международные центры, такие как администрация США, срывают их за 24 часа и мы снова в проблемах", - заявил Додик, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской.
"Хотят отнять имущество Республики Сербской. РС не хочет и не позволит себе потерять имущество. Если дойдет до такого решения, хочу сказать вам публично, что Республика Сербская в тот же момент примет решение о своем независимом статусе. Считаем, что это – единственная мера, которой можем себя сохранить. Никакие решения по имуществу для нас неприемлемы, для нас этот вопрос решен и не может обсуждаться", - подчеркнул Додик.
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По его словам, Баня-Лука не хочет двигаться к членству в ЕС, если теряет на этом пути свою автономию, но хочет "усилить нашу автономию, двигаясь в ЕС". Он отметил, что лишь уравновешенные отношения в рамках БиГ и договор внутри страны, а не навязанный кем-либо извне является "гарантией для Европы, что она может принять стабильную территорию под свое крыло".
Конституционный суд БиГ в Сараево 2 марта 2023 года блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается Баня-Лука, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.
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