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Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html
Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России
Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.04.2024
Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России
Нужно сохранить диалог с Россией, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет Reuters. "Италия и Франция всегда поддерживали и будут... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:40
2024-04-05T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
гуидо крозетто
италия
украина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нужно сохранить диалог с Россией, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет Reuters. "Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину. Важно &lt;...&gt;, чтобы каналы для очных ставок и диалога также оставались открытыми", — сказал Крозетто.Он также отметил, что жесткая коммуникация необходима для "обеспечения справедливого мира". Ранее Крозетто заявил, что конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
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в мире, россия, гуидо крозетто, италия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Гуидо Крозетто, Италия, Украина
Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России

Глава Минобороны Италии Крозетто отметил важность сохранения диалога с РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нужно сохранить диалог с Россией, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет Reuters.

"Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину. Важно <...>, чтобы каналы для очных ставок и диалога также оставались открытыми", — сказал Крозетто.
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Он также отметил, что жесткая коммуникация необходима для "обеспечения справедливого мира".

Ранее Крозетто заявил, что конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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