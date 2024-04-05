https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html

Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России

Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.04.2024

Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России

Нужно сохранить диалог с Россией, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет Reuters. "Италия и Франция всегда поддерживали и будут... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:40

2024-04-05T15:40

2024-04-05T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

гуидо крозетто

италия

украина

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нужно сохранить диалог с Россией, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет Reuters. "Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину. Важно <...>, чтобы каналы для очных ставок и диалога также оставались открытыми", — сказал Крозетто.Он также отметил, что жесткая коммуникация необходима для "обеспечения справедливого мира". Ранее Крозетто заявил, что конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html

россия

италия

украина

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в мире, россия, гуидо крозетто, италия, украина