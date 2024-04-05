Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России
Глава Минобороны Италии Крозетто отметил важность сохранения диалога с РФ
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нужно сохранить диалог с Россией, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет Reuters.
"Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину. Важно <...>, чтобы каналы для очных ставок и диалога также оставались открытыми", — сказал Крозетто.
"Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину. Важно <...>, чтобы каналы для очных ставок и диалога также оставались открытыми", — сказал Крозетто.
Он также отметил, что жесткая коммуникация необходима для "обеспечения справедливого мира".
Ранее Крозетто заявил, что конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Ранее Крозетто заявил, что конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.