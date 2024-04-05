https://ria.ru/20240405/rossiya-1938009522.html

СМИ: в Эстонии заявили о 15-кратном превосходстве России на участке фронта

СМИ: в Эстонии заявили о 15-кратном превосходстве России на участке фронта - РИА Новости, 05.04.2024

СМИ: в Эстонии заявили о 15-кратном превосходстве России на участке фронта

Глава эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что российские вооруженные силы в 15 раз превосходят по численности ВС... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:12

2024-04-05T12:12

2024-04-05T12:12

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что российские вооруженные силы в 15 раз превосходят по численности ВС Украины на одном из "самых горячих" участков фронта, сообщает портал Baltnews. "Вчера поздно вечером получил сообщение от знакомого с одного из самых горячих (участков) украинского фронта, ... численность врага превосходит в 15 раз.... Также есть участок, где украинские подразделения могут сделать один выстрел против 300", - приводит портал слова Михкельсона. Как отмечается, Михкельсон признал, что без поддержки Запада Украина проиграет на поле боя. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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